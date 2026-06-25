WILLER ACROSSおよびWILLER MARKETINGは、ダンス＆ボーカルグループ「THE RAMPAGE」とコラボレーションした限定特典付き高速バスプランを、6月24日11時より「WILLER TRAVEL」サイトにて販売開始した。

本企画は、全国を移動する推し活ファンに向け、移動と音声コンテンツを掛け合わせたアーティストコラボ企画。WILLERが手がけるアーティストとの音声プロジェクトの第1弾として、THE RAMPAGEとともに、移動時間から思い出になる旅を提供するものだ。

対象路線は、WILLER EXPRESS全路線に加え、WILLER ACROSSが連携する全国の高速バス30社、約140路線。ライブやイベントへ向かう道中や帰路の時間を、推し活ファンが楽しめる新たな体験価値として提供することを目指す。

特典は3種類。1つ目は、乗車前や移動中にスマートフォンから聴ける、事前に指定したメンバーからの限定ボイスメッセージ「いってらっしゃいコール」。2つ目は、車内での移動時間向けに用意された撮り下ろしの音声番組で、バスの出発週によって4種類の異なるバージョンが公開される。3つ目は、高速バス乗車後にアンケートに回答した人を対象に、抽選でメンバーの直筆サイン入り限定グッズが当たるキャンペーン。サインのメンバーはランダムでの抽選となり、サインはメンバー1名からとなる。

予約期間は6月24日から7月31日まで、出発期間は6月27日から8月31日まで。

（文＝リアルサウンドテック編集部）