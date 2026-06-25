株式会社協同ネットワークスは6月24日（水）、高解像度画像をスムーズに表示できる共有サービス「HiRezGo（ハイレゾゴー）」を公開した。圧縮・リサイズなしでアップロードでき、画像を細部まで拡大して確認できる。

撮影意図の確認、ピントや解像感のチェック、レタッチ前の素材確認といった用途を想定した、写真データ特化の共有サービス。一般的なクラウドサービスやSNSと異なり、リサイズや圧縮が行われないため、高解像度画像の細部までの拡大が可能だ。高解像度画像のシェア自体はファイル共有サービスなどで可能だが、ダウンロードなしで表示までできるサービスは珍しい。

URLを共有したすべてのユーザーがブラウザ上で利用できる。スマートフォンでも使用可能。QRコードやiframeタグを生成する機能もある。

スタジオ撮影後のクライアント確認、商業撮影におけるセレクト・レビュー業務、撮影現場から遠隔地へのリアルタイム確認、高解像度写真の共有・管理用途を想定している。プロカメラマンや写真館のWebギャラリーとしての利用も提案している。

利用にはユーザー登録が必要。プランによっては有料かつ広告が非表示となる。トライアルとして、登録不要で3枚までのアップロードが行える。

料金プラン

Free

Lite

Standard

料金：0円 ストレージ：5GB 月間閲覧数：3,000PV アップロード：1日10件まで 広告：あり料金：1,500円/月 ストレージ：30GB 月間閲覧数：30,000PV アップロード：無制限 広告：なし料金：4,500円/月 ストレージ：100GB 月間閲覧数：150,000PV アップロード：無制限 広告：なし