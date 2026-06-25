■台風7号(メーカラー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年6月25日13時45分発表 気象庁

25日13時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 宮古島の南南東約130km

中心位置 北緯23度40分 (23.7度)

東経125度50分 (125.8度)

進行方向、速さ 北東 15 km/h (8 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

25m/s以上の暴風域 東側 110 km (60 NM)

西側 75 km (40 NM)

15m/s以上の強風域 全域 280 km (150 NM)

25日14時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 宮古島の南南東約130km

中心位置 北緯23度50分 (23.8度)

東経125度55分 (125.9度)

進行方向、速さ 北東 15 km/h (8 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

25m/s以上の暴風域 東側 110 km (60 NM)

西側 75 km (40 NM)

15m/s以上の強風域 全域 280 km (150 NM)

26日00時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 久米島の南南西約80km

予報円の中心 北緯25度40分 (25.7度)

東経126度25分 (126.4度)

進行方向、速さ 北北東 20 km/h (11 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 75 km (40 NM)

暴風警戒域 東側 165 km (90 NM)

西側 130 km (70 NM)

26日12時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 奄美市の西南西約170km

予報円の中心 北緯27度35分 (27.6度)

東経128度00分 (128.0度)

進行方向、速さ 北東 20 km/h (12 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 105 km (57 NM)

暴風警戒域 東側 190 km (105 NM)

西側 160 km (87 NM)

27日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 潮岬の南約80km

予報円の中心 北緯32度50分 (32.8度)

東経136度00分 (136.0度)

進行方向、速さ 北東 45 km/h (23 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 210 km (115 NM)

28日9時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯39度55分 (39.9度)

東経151度35分 (151.6度)

進行方向、速さ 東北東 65 km/h (36 kt)

中心気圧 990 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 300 km (160 NM)

■沖縄への影響はどうなる？

台風第７号は２６日にかけて暴風域を伴って南西諸島に接近し、２７日には西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあります。沖縄地方と奄美地方では２６日は、暴風に厳重に警戒し、うねりを伴う高波に警戒してください。西日本では２６日にかけて、土砂災害に厳重に警戒してください。

［気象概況］

台風第７号は、２５日１０時には宮古島の南にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルで中心の東側１１０キロ以内と西側７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。

台風第７号は２６日にかけて、暴風域を伴って南西諸島にかなり接近する見込みです。その後、進路を東よりに変えながら速度を上げ、２７日には西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあります。台風第８号は２７日にかけて、日本の南の海上を北上し、東海道沖で熱帯低気圧に変わる見込みです。

また、前線が東シナ海から九州付近を通って、日本の東にのびています。前線は２７日にかけて九州から東日本の太平洋沿岸にほとんど停滞する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気や台風第７号や台風第８号の持ち込む暖かく湿った空気が流れ込むため、２７日にかけて、西日本から東日本や南西諸島の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［風の予想］

沖縄地方と奄美地方では、猛烈な風が吹くでしょう。

２５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

沖縄地方 ２５メートル（３５メートル）

２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

沖縄地方 ３０メートル（４０メートル）

九州南部 ２３メートル（３５メートル）

奄美地方 ３０メートル（４０メートル）

２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 ２３メートル（３５メートル）

関東甲信地方 ２５メートル（３５メートル）



［波の予想］

南西諸島では２６日にかけて、東日本では２７日は、うねりを伴い大しけとなるでしょう。

２５日に予想される波の高さ

奄美地方 ５メートル うねりを伴う

沖縄地方 ７メートル うねりを伴う

２６日に予想される波の高さ

奄美地方 ７メートル うねりを伴う

沖縄地方 ７メートル うねりを伴う

九州南部 ５メートル うねりを伴う

２７日に予想される波の高さ

九州南部 ５メートル うねりを伴う

関東甲信地方 ６メートル うねりを伴う

東海地方 ６メートル うねりを伴う

近畿地方 ５メートル うねりを伴う

四国地方 ５メートル うねりを伴う



［雨の予想］

西日本から東日本や南西諸島では激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所があるでしょう。

２５日１２時から２６日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 １２０ミリ

東海地方 １８０ミリ

近畿地方 ２００ミリ

中国地方 １２０ミリ

四国地方 ２００ミリ

九州北部地方 ２００ミリ

九州南部 １２０ミリ

奄美地方 ８０ミリ

沖縄地方 １２０ミリ

その後、２６日１２時から２７日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 １５０ミリ

東海地方 ３００ミリ

近畿地方 ２００ミリ

四国地方 ２００ミリ

九州南部 １５０ミリ

奄美地方 １００ミリ

その後、２７日１２時から２８日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 １５０ミリ

東海地方 １５０ミリ



［防災事項］

沖縄地方や奄美地方では２６日は、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。また、沖縄地方では２６日にかけて、奄美地方では２６日は、東日本では２７日は、大しけとなる見込みです。うねりを伴う高波に警戒してください。

西日本では２６日にかけて、土砂災害に厳重に警戒してください。西日本から東日本では太平洋側を中心に２７日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の氾濫に警戒・注意してください。２７日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■台風8号(ヒーゴス)

2026年6月25日13時5分発表 気象庁

25日12時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 フィリピンの東

中心位置 北緯18度00分 (18.0度)

東経136度40分 (136.7度)

進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

15m/s以上の強風域 北西側 220 km (120 NM)

南東側 165 km (90 NM)

26日0時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯20度05分 (20.1度)

東経134度40分 (134.7度)

進行方向、速さ 北西 25 km/h (14 kt)

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 85 km (45 NM)

26日12時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯23度30分 (23.5度)

東経134度10分 (134.2度)

進行方向、速さ 北 30 km/h (17 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 120 km (65 NM)

27日9時の予報

種別 熱帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯33度30分 (33.5度)

東経138度25分 (138.4度)

進行方向、速さ 北北東 55 km/h (29 kt)

中心気圧 1004 hPa

予報円の半径 210 km (115 NM)

■そもそも台風とは？

熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と呼びますが、このうち北西太平洋（赤道より北で東経180度より西の領域）または南シナ海に存在し、なおかつ低気圧域内の最大風速（10分間平均）がおよそ17 m/s（34ノット、風力8）以上のものを「台風」と呼びます。

台風は、通常東風が吹いている低緯度では西に移動し、太平洋高気圧のまわりを北上して中・高緯度に達すると、上空の強い西風（偏西風）により速い速度で北東へ進むなど、上空の風や台風周辺の気圧配置の影響を受けて動きます。また、台風は地球の自転の影響で北～北西へ向かう性質を持っています。

台風は暖かい海面から供給された水蒸気が凝結して雲粒になるときに放出される熱をエネルギーとして発達します。しかし、移動する際に海面や地上との摩擦により絶えずエネルギーを失っており、仮にエネルギーの供給がなくなれば2～3日で消滅してしまいます。また、日本付近に接近すると上空に寒気が流れ込むようになり、次第に台風本来の性質を失って「温帯低気圧」に変わります。あるいは、熱エネルギーの供給が少なくなり衰えて「熱帯低気圧」に変わることもあります。上陸した台風が急速に衰えるのは水蒸気の供給が絶たれ、さらに陸地の摩擦によりエネルギーが失われるからです。

※気象庁より

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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