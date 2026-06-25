「日本にすがる羽目に…」「完全なる屈辱」韓国、３位突破なるか。母国メディアは“森保J頼み”と報道「スウェーデンに勝ってくれれば」【W杯】
韓国代表がまさかの黒星で窮地に立たされた。
韓国は現地６月24日、北中米ワールドカップのグループステージ（A組）最終節で南アフリカ代表とエスタディオ・モンテレイで対戦。勝ちか引き分けで自力での突破を果たせたが、０−１で敗れ、１勝２敗の勝点３でグループ３位に後退した。
今大会は各組３位のうち成績上位８か国が決勝トーナメントに進出するレギュレーション。韓国は他グループの結果待ちとなり、ワイルドカードでの突破に望みをつなぐ形となった。
韓国メディア『mydaily』はこの苦境を大きく取り上げ、「韓国サッカー、完全なる屈辱――日本にすがる羽目に…大会突破の望みは日本がスウェーデンに勝つしかない」との見出しで報道した。
同メディアは、「韓国が南アフリカに衝撃的な敗北を喫し、決勝トーナメント進出にはワイルドカード枠に望みをかけるしかない状況に追い込まれた」と嘆いた。
さらに、３位抜け争いの現状を分析。すでに勝点４を確保しているボスニア・ヘルツェゴビナ（B組）が韓国を上回る一方、勝点３のスコットランド（C組）には得失点差で優位に立っていると説明した。
そのうえで注目したのが、日本代表の存在だ。グループFで３位につけるスウェーデンも勝点３で、最終節で２位の日本と対戦する。『mydaily』は「もし日本がスウェーデンに勝ってくれれば、韓国はスウェーデンと勝点で並び、得失点差で上回ることになる」と指摘。「韓国の立場からすれば、ワイルドカードを争うライバルのひとつであるスウェーデンが日本に敗れて敗退することを望む状況」と伝えている。
まさかの敗戦で自力突破の道を絶たれた韓国。ライバル国の結果を気にしながら、ベスト32進出の吉報を待つことになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】南アフリカに屈した韓国。63分の失点シーン
韓国は現地６月24日、北中米ワールドカップのグループステージ（A組）最終節で南アフリカ代表とエスタディオ・モンテレイで対戦。勝ちか引き分けで自力での突破を果たせたが、０−１で敗れ、１勝２敗の勝点３でグループ３位に後退した。
今大会は各組３位のうち成績上位８か国が決勝トーナメントに進出するレギュレーション。韓国は他グループの結果待ちとなり、ワイルドカードでの突破に望みをつなぐ形となった。
同メディアは、「韓国が南アフリカに衝撃的な敗北を喫し、決勝トーナメント進出にはワイルドカード枠に望みをかけるしかない状況に追い込まれた」と嘆いた。
さらに、３位抜け争いの現状を分析。すでに勝点４を確保しているボスニア・ヘルツェゴビナ（B組）が韓国を上回る一方、勝点３のスコットランド（C組）には得失点差で優位に立っていると説明した。
そのうえで注目したのが、日本代表の存在だ。グループFで３位につけるスウェーデンも勝点３で、最終節で２位の日本と対戦する。『mydaily』は「もし日本がスウェーデンに勝ってくれれば、韓国はスウェーデンと勝点で並び、得失点差で上回ることになる」と指摘。「韓国の立場からすれば、ワイルドカードを争うライバルのひとつであるスウェーデンが日本に敗れて敗退することを望む状況」と伝えている。
まさかの敗戦で自力突破の道を絶たれた韓国。ライバル国の結果を気にしながら、ベスト32進出の吉報を待つことになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】南アフリカに屈した韓国。63分の失点シーン