Stray Kids最強ビジュアルコンビ！金髪フィリックス＆黒髪ヒョンジンが赤黒レザーで魅せたバチバチダンスに「めっっちゃカッコいい」と悶絶の声

【動画】スキズ・ヒョンジン×フィリックスの「RUN IT」ダンス ②バンチャンとアイエン ③チャンビン・リノ・アイエンのダンス動画 ④～⑦過去の“ヒョンリクス”リール動画 ⑧日本ツアースケジュール

Stray Kids（ストレイキッズ）の公式SNSが更新。Hyunjin（ヒョンジン）とFelix（フィリックス）が踊る新曲「RUN IT」のダンス動画が公開され、ファンの注目を集めている。

■最強ビジュアルコンビ“ヒョンリクス”がMV衣装で「RUN IT」を披露

6月24日、新アルバム『THIS & THAT』（8月7日リリース）の先行曲として、デジタルシングル「RUN IT」がリリース。MVは公開から約1日で1200万回再生を突破するなど、その人気の高さを証明している。

新曲の公開に合わせ、ヒョンジンとフィリックスが同曲を踊るダンス動画が公開された。

MV撮影現場で撮影された動画では、金髪ロングのフィリックスと、長めの黒髪をオールバックにしたヒョンジンが、赤と黒のレザーコスチュームに身を包んで登場。

ヒョンジンが胸元を力強く叩くような動きからスタートすると、ふたりは素早いフットワークで前後へと移動しながら、全身を使った「RUN IT」の振り付けをダイナミックに披露。力強い楽曲に合わせたワイルドな表情が、美しいビジュアルをさらに引き立てている。

SNSでは「久々のヒョンリクス嬉しすぎる」「レアすぎるヒョンリクスのMV衣装ダンチャレ来て泣いてる」「ヒョンジン、最初心臓叩くとこからもうかっこいい」「ピリちゃん、いかついダンスがめっっちゃカッコいい」「フルパフォーマンスも早く見たい」など、熱気溢れる反応が寄せられている。

このほか、Bang Chan（バンチャン）とI.N（アイエン）のリーダー＆最年少コンビ、Changbin（チャンビン）・Lee Know（リノ）・HAN（ハン）の3人によるダンス動画も公開され、ファンを喜ばせている。

■Stray Kids、新ワールドツアー＆日本7公演にも期待高まる

なお、Stray Kidsは7月25日の韓国・ソウルのKSPO DOME公演を皮切りに、新たなワールドツアー『Stray Kids World Tour ＜RUN IT＞』をスタートする。日本では、8月29日・30日に海外男性アーティスト史上初となるMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される公演をはじめ、ドーム公演を含む全7公演が予定されている。