BREIMENのチケットフリー月例ライブ『GACHI』が開幕！早くも第2回開催決定

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BREIMENがあらたに始めたマンスリーフリーライブ企画『GACHI』。その初回公演が、6月24日に笹塚ボウルにて開催され、公演中、第2回公演を7月22日に開催することも発表された。

■BREIMEN、約3時間のボリューム満点のライブはセッションとライブを織り交ぜた前代未聞の公演に

センターステージで行われた本公演は、観客との距離が数十センチという超至近距離。約3時間のボリューム満点のライブは、セッションとライブを織り交ぜた前代未聞の公演となった。

高い演奏技術を誇るBREIMENならではのライブ構成だが、注目すべきはその内容だ。高木祥太（Ba＆Vo）がMCにて「どれぐらい何も決まってないかと言うと、途中で休憩を入れるかも決めてない（笑）」と話した本公演は、なんと事前のリハーサル無しに、すべてその場で楽曲を決め即興でパフォーマンス。5月13日にリリースした新曲「めんどいな…」や「IWBYL」など話題の楽曲に加え、笹塚ボウルという会場にちなみ「Bowling Star」を披露。BREIMENらしい遊び心が健在した、一夜限りのスペシャルライブとなった。

ライブ中盤では、MELRAWや松浦千昇、熊代崇人などの友人がスペシャルゲストとして登場。「みんなでGACHIになろうぜ！」という高木の号令のもと、BREIMENの楽曲を即興のスペシャルアレンジで次々に演奏した。

そんな中、MCでは7月22日に笹塚ボウルでの第2回公演の開催が発表された。

決められた構成に沿って進むのではなく、その日の空気や流れによって形を変わるのが本公演の特徴。ライブとセッションの境界を行き来しながら、BREIMENならではの演奏を届ける『GACHI』の第2回がどのような場になるのかに注目だ。

PHOTO BY Ryunosuke Kanaya（メイン写真）、Riku Murata（ライブ写真）

■ライブ情報

『GACHI』

07/26（水）東京・笹塚ボウル

■関連リンク

BREIMEN OFFICIAL SITE

https://www.brei.men/