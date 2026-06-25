15時の日経平均は3198円高の7万2373円、アドテストが1066.81円押し上げ 15時の日経平均は3198円高の7万2373円、アドテストが1066.81円押し上げ

25日15時現在の日経平均株価は前日比3198.26円（4.62％）高の7万2373.23円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1183、値下がりは330、変わらずは43と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を1066.81円押し上げている。次いで東エレク <8035>が549.09円、ＳＢＧ <9984>が394.22円、キオクシア <285A>が273.37円、ファストリ <9983>が233.31円と続く。



マイナス寄与度は10.76円の押し下げで三菱商 <8058>がトップ。以下、三井物 <8031>が7.98円、塩野義 <4507>が7.94円、コマツ <6301>が7.01円、ＭＳ＆ＡＤ <8725>が6円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、ガラス・土石、金属製品、情報・通信と続く。値下がり上位には鉱業、海運、保険が並んでいる。



※15時0分7秒時点



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