一定の交通違反歴がある７５歳以上の高齢者を対象とした「運転技能検査」の合格者による交通事故は、その他の高齢ドライバーの最大約４・５倍に上ることが、警察庁の初の追跡調査でわかった。

現行の検査では事故の抑止効果が不十分とみられ、同庁は有識者検討会を設置して検査方法を見直す方針だ。

検査は高齢ドライバーの重大事故を防ぐため、２０２２年５月施行の改正道路交通法で導入された。内容は７５歳以上の運転者が受ける高齢者講習の実車指導と同じで、「指示速度による走行」「一時停止」など五つの課題で運転技能を確認する。昨年は約１５万人が受検し９３％が合格した。

だが、その後も高齢者の重大事故は相次ぎ、同庁は２３年５月１５日〜８月３１日に運転技能検査に合格した５２７０人と、実車指導の受講者８２３３人を抽出し、その後２年間の事故・違反状況を追跡調査した。

その結果、合格者が延べ８３件の重軽傷事故を起こしていたことが判明。このうち検査中に「一時不停止」で減点されていた人が最多の約３割で、「右左折」や「段差乗り上げ」で減点されていた人も多かった。

「７５〜７９歳」の合格者の事故は１０万人当たり１４５７件となり、同じ年代の他のドライバー（３２２件）に比べると約４・５倍に上った。同様に「８０〜８４歳」は約２・３倍、「８５歳以上」は約２・６倍だった。

事故で確認された交通違反は、前方不注意などの「安全運転義務違反」が約６割で最も多く、「歩行者妨害」や「一時不停止」もそれぞれ約１割に上った。

調査結果を受け、同庁は７月に自動車教習所の団体幹部や学者らで構成する有識者検討会を設置。適切な課題や採点方法などを議論して８月中に報告書を取りまとめ、制度変更につなげたい考えだ。

◆運転技能検査＝免許更新までの３年間に、信号無視や速度超過など１６種類の違反歴があった７５歳以上に義務づけられている実車試験。減点方式で、普通免許の場合は合格に７０点以上が必要。免許有効期限の半年前から何度でも受検でき、合格しないと免許が失効する。