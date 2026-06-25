突き上げるような衝撃の後、激しい揺れが数分続いた。

２５日朝、東北地方北部を襲った地震では、青森県の階上（はしかみ）町で震度６強、同県八戸市で震度６弱を観測した。街ではビルの外壁がはがれ、店舗では棚から落下した商品が散乱した。同県では昨年１２月に震度６強、今年４月に震度５強の地震が発生しており、住民に不安が広がった。

「ドンと強い揺れが来てカタカタと震え始めたので、慌てて駐車場へ逃げた」。階上町赤保内のコンビニ店で勤務中だった５０歳代の女性が声を震わせた。

店内は棚や冷蔵庫から落ちた商品や割れたウイスキーのビンが散乱し、片付け作業に追われた。「『またか……』という気持ち。身の安全を第一にしたい」とため息交じりに話した。

同町道仏のガソリンスタンド「ぱるじゃサービス 階上給油所」では、棚にあったウォッシャー液やオイル缶が落下し、容器が破損して中身が床にこぼれた。給油客もおり、異常がないことが確認されるまで給油を停止した。

八戸市内の本社から駆けつけた佐々木隆治・燃料課長（５９）は「東日本大震災よりも強い揺れを感じた。従業員もお客さんもかなり動揺していたがパニックにならないでよかった」と胸をなで下ろした。

階上町役場では、書類を保管している棚が倒れたり、机の上の物が床に落ちたりした。総務課の女性職員（３７）は「昨年１２月や今年４月の地震よりも長く大きく揺れた。役場内でも被害確認を急いでいる」と話した。

震度６弱を観測した八戸市では、中心街のビルで外壁が落下。少なくとも２棟で被害が確認された。ともに昨年１２月の地震などで被害があったビルで、今回もそれぞれ高さ１０メートルほどの部分が破損したとみられる。

周辺では、歩行者が立ち入らないよう警察官が外壁の破片が散らばった場所に規制線を張った。市内の飲食店従業員の男性（５８）は「けが人が出なくてよかった。ほかに被害が広がっていないといいのだが」と不安そうに話した。

同市江陽の宿泊施設「パンションこうよう」では、宿泊客に提供した朝食の後片付け中に強い揺れが起きた。宿泊客は外出した後だったが、食器棚からコップが落ちて割れるなどし、従業員約１０人で片付けに追われた。田中綾子代表（７２）は「津波がなくてホッとした。大きな余震があるかもしれないので、心づもりをしておきたい」と警戒していた。

盛岡市や消防によると、午前８時過ぎ、同市のＪＲ仙北町駅で、通行人から「小学生がエレベーターに閉じ込められている」と１１９番があった。小学１年の男児が一時、駅構内のエレベーター内に閉じ込められたが、その後救助された。男児にけがはなかった。

交通にも影響が出ており、青森県内の鉄道各社は一時、列車の運転を見合わせ、岩手県でも沿岸部を通る三陸鉄道で久慈―普代駅間などの上下線が運休となった。

東北新幹線も運転を見合わせ、新青森駅では、修学旅行で函館へ向かう予定だった青森県弘前市立桔梗野小学校の児童たちが駅の外で待機した。６年の児童（１１）は「せっかく準備していたのに悲しい。早く動いてほしい」と話した。