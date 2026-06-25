南アフリカに0-1、予想外の惨劇で発生した状況とは？

サッカーの北中米ワールドカップは24日（日本時間25日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグA組の韓国―南アフリカ戦が行われ、南アフリカが1-0で勝利した。韓国は1勝2敗の勝ち点3でA組3位となり、自力で決勝トーナメント行きを決められなかった。32強入りには、25日（同26日）に初戦を迎える日本の動向も大きくかかわってくる。韓国は日本を「無条件で応援」しなければという現実があるのだ。

韓国はこの試合、主将で攻撃の中心を担うソン・フンミンを先発から外すという勝負手を打った。後半18分、左サイドから攻め込んだ南アフリカは中央へクロス。ボールを受けたタペロ・マセコが左足を振り抜きネットを揺らした。会場は騒然。後半からピッチに立ったソン・フンミンも頭を抱え呆然とした表情。その後も得点を奪えず試合を終えた。

敗戦後、韓国メディア「スターニュース」が掲載したのは「まさかの大ショック 韓国、前代未聞の日本の得点まで計算する状況に…これからは日本を無条件で応援しなければならない」という記事だ。

記事が「今や韓国は、隣国である日本を応援せねばならない境遇に立たされることになった」として紹介したのは、韓国が決勝トーナメント行きを決める条件。全12グループの3位チームのうち、上位8か国が進出できる。

「重要なのは、26日の午前8時から行われる日本―スウェーデン戦だ。韓国としては、日本が何としてでもスウェーデンを『2点差以上』で破ってくれると願うしかない」として、スウェーデンが韓国の成績を下回る条件を「スウェーデンの得失点差が『-2』以下に落ちれば『-1』の韓国が上回ることができる」と伝えている。

最後に「韓国が“永遠のライバル”である日本を全力で応援せねばならないという、皮肉な状況が発生したのだ」と複雑な感情をのぞかせている。



（THE ANSWER編集部）