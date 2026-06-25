敵地ツインズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地ツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、6回5安打3失点（自責2）で8勝目をマークした。試合中にはバッテリーエラーや、捕手のラッシングが静止したにもかかわらず大谷がABSチャレンジを要求するなど、バッテリーの呼吸が合っていないように見える場面も。解説者も思わず「よく思っていないでしょう」と強い言葉で指摘した。

2回1死満塁。大谷が投じた内角直球を捕手ラッシングがはじき、捕逸となった。球速は大リーグでの自己最速に並ぶ時速101.7マイル（約163.6キロ）だった。ピンチでギアを上げた1球だったが、バッテリーエラーで失点につながった。

ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で解説を務めたエリック・キャロス氏は「コディ・クレメンスの（1回の）打席で、ダルトン（ラッシング）は捕球するのに難がありました。この回の序盤でも同じことが起こりました。それでランナーが進み、失点につながりました。これがこの試合で初めてのことではありません。だからショウはよく思っていないのでしょう」と大谷の心中をおもんぱかった。

1回の2死走者なしで、大谷が3番クレメンスと対峙した場面に言及。走者なしで記録には残らないとはいえ、初球の外角ボール球をラッシングが捕球できなかったシーンに触れた。

2回のパスボール直後には、ラッシングが首を振って制止したものの、大谷は迷うことなくABSチャレンジを要求。判定はストライクに覆った。

大谷は20日に真美子夫人が第2子を出産したことを発表して以来、初登板となった。打っては3回無死二塁から中前適時打で自らを援護した。マウンドでも3回以降は追加点を許さず、しっかり試合をつくった。



（THE ANSWER編集部）