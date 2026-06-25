サノーが来日初となる2試合連続、2打席連続となる本塁打

■DeNA 6ー4 中日（24日・バンテリンドーム）

中日のミゲル・サノー内野手が、本来のポテンシャルを発揮し始めている。24日にバンテリンドームで行われたDeNA戦で、来日初となる2試合連続、さらに2打席連続となる本塁打を放ち、驚異のパワーを見せつけた。ファンからは「ついに目覚めてしまったか」「量産モードに入っててガチでアツい」と歓喜の声が上がっている。

これぞ元メジャーリーガーという圧倒的な打球だった。3点を追う7回、DeNAの2番手・中川虎が投じた外角への150キロ直球を強振。凄まじい打球速度で放たれた一撃は、弾丸ライナーで右翼のホームランウイングへ突き刺さる6号ソロとなった。さらに9回、今度は守護神の山崎から、再び右翼ウイング席へ叩き込む2打席連発。球場騒然のパワーに、ベンチではアブレウが我がことのように大喜びを見せる一方、伊藤茉央が驚きのあまり頭を抱えて唖然とするなど、同僚たちも戦慄を隠せない様子だった。

DAZN公式X（旧ツイッター）がこの本塁打シーンを動画で公開すると、ファンの間でもすぐさま話題に。「打球速度がエグすぎてありえない弾道で入ってる」「あれが入るのか……これはメジャーリーガーの打球」と、その規格外のパワーに驚愕する声が殺到した。

さらに、ベンチで見せたチームメートたちのリアクションに対しても「この喜んでる茉央とアブレウ好き」といった声が上がったほか、「目覚めたぞ。震えて眠れセ・リーグ5球団よ」「かなりのポジ要素。来季も契約しろ」と、今後の量産を確信するコメントで溢れかえっている。

バンテリンドームの逆方向へライナーで放り込む。メジャー通算164本塁打の大砲が見せた覚醒の予感。サノーのバットはセ・リーグ他球団の大きな脅威となりそうだ。（Full-Count編集部）