東北では、明日26日(金)は広く雨や雷雨となるでしょう。強い揺れを観測した地域では土砂災害に注意が必要です。27日(土)から28日(日)にかけては、台風の進路次第で太平洋側を中心に雨や風が強まるおそれがあります。

明日26日は雨や雷雨 強い揺れの地域は土砂災害に注意

明日26日(金)は、東北の広い範囲で雨が降るでしょう。日本海側を中心に雷を伴って雨脚の強まる所がありそうです。特に、秋田県では昼過ぎから夕方にかけて、山形県庄内地方では昼前から昼過ぎにかけて、局地的にバケツをひっくり返したような激しい雨の降るおそれがあります。落雷や突風、急な強い雨に注意してください。





また、今日25日に発生した強い地震で、青森県や岩手県など強い揺れを観測した地域では、地盤が緩んでいるおそれがあります。強い雨でなくても、土砂災害や落石、崖崩れの危険が高まることがあります。斜面や崖の近く、川や水路の近くなど、危険な場所には近づかないようにしてください。

土砂災害の前兆

土砂災害の前兆として、がけや地面のひび割れ、木が裂けるような音や石がぶつかり合う音、土のにおい、井戸や川の水の濁り、湧き水が止まる・吹き出すといった変化があります。



そのほか、小石がバラバラと落ちてくる、地鳴りや山鳴りがする、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、樹木が傾くなどの現象にも注意が必要です。このような変化に気づいた場合は、周りの人にも声をかけ、安全な場所へ避難してください。

27日(土)〜28日(日)は台風7号の動きに注意

27日(土)から28日(日)にかけては、台風7号の動きに注意が必要です。予報円が大きく、進路予想には幅がありますが、27日(土)は福島県など太平洋側を中心に雨が降り、雨量がまとまる所があるでしょう。



また、太平洋側では海上を中心に風が強まり、波が高くなる見込みです。特に福島県浜通りでは、海上を中心に暴風が吹くおそれがあります。



台風の中心が東北から離れて進んだ場合でも、雨や風、波の影響が出る可能性があります。海岸付近でのレジャーや船舶の運航は、最新の台風情報や海上の予報を確認してください。

来週前半は梅雨の中休み 内陸で厳しい暑さも

28日(日)頃は晴れ間が戻る所が多くなりますが、太平洋側の海上は強風や高波に注意が必要です。29日(月)以降は梅雨の中休みとなるでしょう。日差しが出る分、日中は気温が上がり、盛岡や山形、福島など内陸を中心に最高気温が30℃以上の真夏日となる所もありそうです。



ただ、梅雨前線が本州付近に停滞し、湿った空気が流れ込みやすい状態は続く見込みです。気温の上がる午後は大気の状態が不安定となり、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。特に福島県では、急な雨に注意が必要です。



雨のあとで湿度も高く、蒸し暑く感じられる日が多くなりそうです。屋外での作業や運動の際は、こまめな水分補給や休憩を心がけ、熱中症に注意してください。

3日以降は梅雨空戻る 七夕も雨の可能性

3日(金)以降は再び雨の降る日が多くなるでしょう。梅雨前線の位置によって雨の範囲やタイミングが変わりやすいため、七夕の行事や屋外での予定がある方は、最新の天気予報を確認するようにしてください。



気温・湿度ともに高く、蒸し暑い日が多いでしょう。7日(火)は、二十四節気の「小暑」です。暦の上では本格的な暑さが始まる頃で、内陸を中心に最高気温が30℃前後まで上がる日もありそうです。雨の日でも油断せず、熱中症対策を心がけてください。