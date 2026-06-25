女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は２６日に、ＮＨＫ ＢＳのみで午前７時４５分から第６５話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

りん（見上愛）はシマケン（佐野晶哉）の小説を読む。一方の直美（上坂樹里）は、お見舞いに来ていた小川（甲斐翔真）に呼び止められて…。そんな中、ツヤ（東野絢香）がある事件を起こしてしまう。

「風、薫る」は第１１４作目の連続テレビ小説。女性の職業が確立されていなかった明治時代に、西洋式の看護学を学んで「トレインドナース」となった、大関和さんと鈴木雅さんがモデル。生きづらさを抱えた２人による型破りなナースの冒険物語。脚本は吉澤智子氏、主題歌はＭｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの「風と町」。昨年９月８日にクランクインした。

ＮＨＫは２５日、「風、薫る」の放送日程の変更を発表した。２５日午前７時半ごろに青森県三八上北で発生した地震の影響と、２６日はサッカー北中米Ｗ杯の１次リーグ最終戦となる日本−スウェーデン戦を放送するためで、以下のように変更となった。

◆２６日（金）

［総合］午前８：００〜 風、薫る（６５回）休止

［総合］午後０：４５〜（再）風、薫る（６５回）休止

［ＮＨＫ ＢＳ］午前７：３０〜 風、薫る（６４回）放送

［ＮＨＫ ＢＳ］午前７：４５〜 風、薫る（６５回）放送

［プレミアム４Ｋ］午前７：３０〜 風、薫る（６４回）放送

◆２７日（土）

［総合］午前８：００〜 風、薫る（６４回）放送

［総合］午前８：１５〜 風、薫る（６５回）放送

［総合］午前８：３０〜 土曜ダイジェスト版 第１３週

［総合］午後０：４５〜（再）風、薫る（６５回）

［総合］午後１：０５〜（再）土曜ダイジェスト版 第１３週

［プレミアム４Ｋ］午前７：３０〜 風、薫る（６５回）放送