7月8日から、ベビーカーなど子ども用製品に対する新たな規制が始まります。NITE＝製品評価技術基盤機構は事故を防ぐため注意を呼びかけました。

NITEによりますと乳幼児用ベッドガードとベビーカーの事故は2015年から2026年6月までの約10年間で計15件報告されたということです。（NITEが受け付けた製品事故情報）

乳幼児ベッドガードについては、ベッドガードとマットレスとの間に挟まり窒息するなどして死亡した事故が4件、ベビーカーは重傷事故が11件となっています。

ベビーカーは、段差につまずき転倒した事故や、開閉の際に子どもの指が折りたたみ部分に挟まり、負傷したケースなどがあったということです。

こうした事故を防ぐため乳幼児用ベッドガードとベビーカーは7月8日から、国の安全基準を満たしていることを示す「子供PSCマーク」の表示が義務化されマークがない製品は原則、販売できなくなります。（※乳幼児用ベッドガードは施行日から1年間、ベビーカーは2年間の経過措置期間あり）

NITEは子どもの命を守るためにデザインや価格だけでなく、「子供PSCマーク」の表示を確認し対象年齢や正しい使い方を守るよう呼びかけています。

■乳幼児用ベッドガード、ベビーカーによる事故防止のポイント

＜乳幼児用ベッドガード＞

・対象年例と月齢を必ず守り、出生後18か月未満の乳幼児には使用しない

・取扱説明書の指示通りに固定し、マットレスの間に隙間が生じないようにする

＜ベビーカー＞・シートベルトを着用・折りたたみの操作は乳幼児から離れた場所で行い、ベビーカー開閉時の指の挟み込みに注意・走行の際には段差や溝に注意して操作