女優の大竹しのぶ（68）が24日放送のNHK AM「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・00）に出演。父となった長男・二千翔さんの変化をぼやく場面があった。

リスナーから「うちの息子も今まで私がどんなに言っても聞くことがなかった小言を、彼女が言うと行動を起こすようになりました。自分の時間をどれだけ犠牲にして息子のために生きてきたのか、と思うと悔しくて悔しくて仕方がない」などというメッセージが寄せられた。

これに、大竹は「本当ですよね。本当、本当」と共感。「動物園に行ってきたらしいんですよ。子供を連れて。今まで外出なんか全然しなくて、出かけるのが好きじゃないから。“人にはそれぞれの幸せとか、好きなことっていうのはそれぞれ違うんだから”って、私は子供の時から“外に行きなさい、外に行きなさい”って言ってたのに」と息子の変化のボヤキ。

「私が言ったことをまるで自分が言っているかのように“子供にはいろんな思いをさせてあげたい”みたいなことを。“ふざけんじゃねーぞ！おーい！”みたいな感じですよ、本当に。何なんだろうね」と嘆いた。

「ご飯も作っちゃうし、本当にね。お米ひとつ研いだことのない人がね。めっちゃお料理が上手になっているようです」と明かした。