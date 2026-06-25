ÌÀÂç4Ç¯¤ÎSO°ËÆ£Î¶Ç·²ð¤¬ÀèÈ¯¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¡¢27Æü¤Î¥Þ¥ª¥êÀï
¡¡ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ï25Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦¥Ñ¥í¥Þ¿ðÊæ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¶¯²½»î¹ç¡¢¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Î¥Þ¥ª¥ê¡¦¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¡¢ÌÀÂç4Ç¯¤Ç21ºÐ¤ÎSO°ËÆ£Î¶Ç·²ð¤é¤¬ÀèÈ¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£ÆîÈ¾µåºÇ¹âÊö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Õ¥Ã¥«¡¼¤Î¸¶ÅÄ±Ò¡ÊBLÅìµþ¡Ë¤¬¥²¡¼¥à¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡Âç³ØÀ¸¤Ï¹µ¤¨¤ò´Þ¤á¤Æ4¿Í¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢ÂåÉ½·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¸¶ÅÄ¤Ï¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬ËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡Ê7·î³«Ëë¤Î¡Ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥ºÁª¼ê¸¢¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Áê¼ê¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÀè½»Ì±¥Þ¥ª¥ê·Ï¤ÎÁª¼ê¤Ç¹½À®¡£