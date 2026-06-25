千葉ロッテマリーンズは26日からマリーンズオンラインストア限定で愛斗外野手の移籍後初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始する。愛斗は19日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に9番センターで先発出場し、6回に楽天・柴田大地投手から左翼へ満塁弾を放ち、移籍後初本塁打記録した。

販売する記念グッズは、直筆サイン入りボールの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計25商品をラインナップ。愛斗は「いつも熱いご声援ありがとうございます。マリーンズでの初アーチを満塁ホームランという最高の形で打つことができて嬉しいです。ぜひこの記念グッズと一緒に、球場へ見に来てください！」とPRした。

＜愛斗外野手「移籍後初ホームラン記念グッズ」商品一例＞・直筆サイン入りフォトファイル（限定49個、証明書付き）:17000円。・直筆サイン入りボール（限定49個、証明書付き）:2000円。・記念ユニホーム（DTF加工/サイズ:S、M、L、O）:17000円。・フェイスタオル（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）:2000円。・Tシャツ（デザイン:メインビジュアル・直筆メッセージ/カラー:ブラック、ホワイト/サイズ:S、M、L、XL） 3800円。・トートバッグ:4000円 ※価格は全て税込み