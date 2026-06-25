ある家族の感動的なサプライズが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で46万1000回再生を突破し、「泣いちゃった」「素敵なご家族」「やっぱり犬っていいね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：愛犬が亡くなり、ずっと元気がない父親→家族が内緒で『子犬』を飼った結果…涙あふれる『ふたりの記録』】

2匹のわんこを亡くして…

TikTokアカウント「hachi_tvvo1」の投稿主さんのご両親は、これまで大切に暮らしてきた2匹の愛犬を相次いで見送りました。特にお父さんの落ち込みは大きく、愛犬たちがいなくなってから約1か月もの間、以前のような元気が戻らなかったそうです。

その姿を見ていた投稿主さんたち兄弟は、「もう一度笑顔になってほしい」と考えるようになりました。そして家族で相談を重ねた末、あるサプライズを計画。フレンチブルドッグの子犬「はち」ちゃんを、ご両親へのプレゼントとして迎えることにしたのです。

温かな光景にほっこり

はちくんとの対面の日、お父さんは驚きながらも大喜び。大切そうに両手で抱き上げると、優しく声をかけながら挨拶をしたそうです。そんなお父さんの気持ちが伝わったのか、はちくんもすぐに懐き、ふたりの距離はあっという間に縮まりました。

寄り添って過ごす姿や、はちくんを見つめるお父さんの穏やかな表情からは、再び温かな時間が流れ始めたことが伝わってきます。悲しみを乗り越えながら新たな絆を育んでいくふたりの姿は、多くの人の心を優しく癒やしてくれるのでした。

この投稿には「すごく素敵だと思います」「元気に育って欲しい」「先代犬たちが見守ってくれてる気がします」などの温かなコメントが寄せられています。

天真爛漫なはちくん♪

はちくんは、その愛らしい天然っぷりでも家族を笑顔にしています。初めて白目をむいて眠っている姿を見たときは、「大丈夫！？」とみんながびっくりしてしまったほど。

また、おもちゃで夢中になって遊んでいる最中に、勢い余って転んでしまうこともあるそうです。そんなおっちょこちょいな一面も、はちくんの大きな魅力。無邪気で自由奔放な行動のひとつひとつが、家族の日常にたくさんの笑いと癒やしを届けているのだとか。

ときには予想もできない行動で周囲を驚かせることもあり、そのたびに家族みんなが顔を見合わせて笑ってしまうそうです。はちくんの存在が、家の中を明るく照らしているのでした。

はちくんのクスッと笑える日常はTikTokアカウント「hachi_tvvo1」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「hachi_tvvo1」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。