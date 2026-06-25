早見優、松本伊代の誕生日をサプライズでお祝い「私まで幸せな気持ちに」

歌手でタレントの早見優が24日に自身のアメブロを更新。タレントの松本伊代の誕生日をサプライズでお祝いしたことを報告した。

この日、早見は「先週は、前田典子さん、ハイヒールモモコさんと一緒にお食事をしてきました」と切り出し、松本らとの集合ショットを公開。松本の誕生日が近かったといい「『ケーキを持って行ってもいいかな？』と聞いてみたら、せっかくだからみんなでお祝いしよう！ということになり、急きょサプライズバースデーをすることに」（原文ママ）と経緯を説明した。

続けて、店の協力のもとサプライズでケーキが登場したことを明かし「伊代ちゃんは本当に嬉しそうで、その笑顔を見ているだけで私まで幸せな気持ちになりました」と喜びをつづった。

また「プレゼントはちゃんと渡せたのですが、肝心のお誕生日カードを渡し忘れるという私らしいミスも」とお茶目に告白。「後日郵送したところ、『届いたよ〜！』と連絡がありました。ほっ」と安堵した様子でコメントした。

最後に「デビューしてから何十年もの月日が流れましたが、こうして変わらず集まって笑い合える仲間がいることは、本当に幸せなことだなぁと改めて感じた一日でした」と心境を明かし「伊代ちゃん、ハッピーバースデー」と祝福の言葉を送り、ブログを締めくくった。