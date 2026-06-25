台風7号は、南西諸島を通り、週末には近畿や関東周辺を通る見込みです。日本付近に停滞している梅雨前線に加え、台風8号から変わる熱帯低気圧の影響で週末にかけて西日本から東日本では大雨になりそうです。

西日本では26日にかけて、土砂災害に厳重に警戒してください。その後も広い範囲で土砂災害への警戒が必要です。

台風7号は、25日(木)午後1時現在、宮古島の南南東およそ130キロにあり、1時間に15キロの速さで北東に進んでいます。中心気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルです。

台風7号は、26日(金)には沖縄本島など南西諸島付近を通り、27日(土)以降は近畿や関東にも接近する予想です。

また、台風8号（ヒーゴス）は、25日正午現在フィリピンの東にあり、1時間に25キロの速さで西北西に進んでいます。中心気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートルです。

台風8号は、今後熱帯低気圧に変わる見込みですが、27日には東日本の南海上に達するとみられています。

25日の時点でも、九州から関東にかけては梅雨前線の影響を受け雨が降り、降り方が強まっているところも多いですが、今後西日本から東日本ではさらに大雨が続くおそれがあります。

週末の雨と風の予想ですが、27日の未明は台風7号の中心が九州付近に達する見込みです。未明から朝までは九州から近畿にかけて、太平洋側で特に雨や風が激しくなりそうです。

27日の昼前からは、東海や関東でも雨や風が強まりそうです。昼過ぎ以降も台風7号の通過にともない、東海や関東では大荒れの天気になるでしょう。

台風7号の進路図を見ると、6月はじめに近畿に上陸をした台風6号と似たようなコースをたどる予想になっています。

梅雨の時期、梅雨前線の影響で雨が降る中さらに台風や熱帯低気圧によって相当暖かく湿った空気がもたらされ、週の後半は九州や四国、土日は近畿や東海、関東を中心に大雨のおそれがあります。

また、台風の接近で風も強まり大荒れの天気になりそうです。台風接近の前に、大雨や暴風への対策をとるようにしてください。