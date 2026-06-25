元フジテレビでフリーアナウンサーの永島優美（34）が23日放送のニッポン放送「大沢あかね LUCKY 7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。フジテレビ時代に大変だったことについて明かした。

14年にフジテレビ入社。「めざましテレビ」「めざまし8」メインキャスターを務めるなど長年フジ朝番組の顔として活躍し、昨年同局を退社した永島は「入社3年目でめざましテレビのメインキャスターっていうところを加藤綾子さんから引き継いで、ちょっと荷が大きすぎる、でもそんなこと言っていられないし…」と当時を振り返った。

続けて「本当に嬉しいんですけど、どうしていいか分からないっていうので悩み過ぎて寝ても寝ても肌が荒れてしまうというか。テレビなのでそれが全部映ってしまうみたいなところはありましたね、そこから抜け出すのが結構大変ではあったな」と明かした。

さらに「自分とは何か本当に悩んでいるときにめざましテレビのスタッフ、三宅アナウンサーとか軽部アナウンサーをはじめみんなが私が悩んでいるのに気付いて、“永島ってまずどういう人なのかを知らないとどうイジっていいか番組も分からない”って本当にストレートに言ってくださって、密にコミュニケーションを取ってもらっていた中で抜けてしまっているとかそういったところを番組スタッフが温かく見守ってくれて。そういう永島の素が出るようなロケに連れて行ってくれたり企画を作ってくださったり本当に温かい愛のおかげ」と話した。