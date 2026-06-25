◆第１０８回全国高校野球南北海道大会▽２回戦 北海道大谷室蘭４ｘ―３伊達開来（２５日・とましんスタジアム）

北海道大谷室蘭が４―３で伊達開来にサヨナラ勝ちし、２回戦を突破した。５回途中から２番手で登板した右腕・木村虎詩（こうた、３年）が５回１安打無失点と好投し、劇的勝利を呼び込んだ。

木村が流れを変えた。３点ビハインドとなった５回。無死二、三塁の場面でショートからマウンドに上がると２三振を奪い、無失点でピンチを脱出した。８回に右足ふくらはぎをつり、「痛みはあったんですけど、コースを丁寧に投げ込めたのでよかった」。持ち味の直球とスライダーに加え、９０キロ台のカーブも交えながら、スコアボードに０を並べた。

打線は、７回にようやく反撃開始。無死満塁から３番・木村の適時打で１点を返すと、押し出し四球、内野ゴロの間に２点を追加し、同点。９回は、１死二、三塁から５番・大倉優生（３年）が犠飛を放ち、試合を決めた。

舞台を函館に移す３回戦。木村は「チーム一丸となって、一戦必勝でやっていく」。祖父、父と親子三代虎党で、名前は虎詩。幼い頃から藤川球児監督に憧れる背番号６は、阪神戦を観戦した小学１年生以来の甲子園球場行きを目指し、勝利を積み重ねていく。