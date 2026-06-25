ソフトバンク・正木智也外野手は２５日、株式会社マルタイからマルタイラーメン１８８食が贈られることが決まった。

正木は２４日のオリックス戦（みずほペイペイ）で、初回に先頭打者本塁打を放った。打球がマルタイ棒ラーメンポール（左翼ポール）付近に飛び、一度は直撃したように見えたため「マルタイラーメン１年分が贈られる」とアナウンスされていた。

試合から一夜明け、試合後から球団社員が厳正なるリプレー検証を行った結果、マルタイ棒ラーメンポールには当たっていないと判断。マルタイ棒ラーメンポール直撃の打球を放った選手に贈られる、マルタイラーメン１年分の贈呈は無効となった。

しかし株式会社マルタイは、正木が放った打球速度「１８８」キロの強烈な一発をたたえ、マルタイラーメン１８８食分を贈ることを決定。正木は「このたび、マルタイラーメン『１８８』食分をいただけることを大変うれしく思います。これから、１年分、２年分、３年分と、マルタイラーメンをたくさんいただけるくらいホームランを打てるように励んでいきたいと思います。マルタイ様、このたびは誠にありがとうございました」などとコメントした。