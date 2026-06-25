元テレビ朝日社員の玉川徹氏が、25日放送のTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜午前11時30分）に生出演。サザンオールスターズ桑田佳祐のすごみを語った。

桑田は前日24日に最新ソロシングル「人誑し／ひとたらし」をリリース。さらに25日はサザンがデビュー48周年を迎えた。TOKYO FMはダブルアニバーサリーを記念して、同番組を含む4番組で「“勝手に”オールリクエストワンデー！！」を開催し、ファンのリクエスト曲をオンエアした。

同番組で桑田のソロ曲「炎の聖歌隊[Choir(クワイア)]をオンエア後、玉川氏はまず、サザンの衝撃デビューを回想。「デビューの時、覚えているのよ。テレビで最初に見たの、（TBSのザ・）ベストテンなんだけど。最初はちょっとふざけてんのかと思ったわけよ、『勝手にシンドバッド』聞いて」と振り返ると、すぐに「だけどその後の楽曲のすごさはさ…すごいじゃん」としみじみ語った。

さらに、サザンや桑田の曲の好みについても告白。「なんかね、最近の曲の方が好きなの。アーティストって、ピークが若い頃に来るアーティストが多いんですよ。だけど僕はよ、好みよ、ピークが今にきてるんじゃないかなと思ってて、桑田さん」と語ると、アシスタントの原千晶は「ずっとピークなイメージですけどね」と応じた。

番組後半では、サザンの「夕陽に別れを告げて」、桑田の新シングルに収録された「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」もオンエアした。