【装着変身 仮面ライダークウガ マイティフォーム】 7月1日 予約開始 12月 発売予定 価格：8,800円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「装着変身 仮面ライダークウガ マイティフォーム」を7月1日より一般店頭予約を開始する。発売は12月を予定し、価格は8,800円。

特撮テレビドラマ「仮面ライダークウガ」放送当時の2000年に発売された「装着変身」が復活。素体フィギュアにアーマーを装着することで「仮面ライダークウガ マイティフォーム」が完成する。

胸部アーマー・前腕アーマー・ベルト・足首はダイキャスト製となっており、複眼とベルトには新たにクリア素材が採用されている。腰の回転と前後左右への可動を実現、太腿や足首にも可動が追加されている。

さらに、当時品を思わせるディスプレイスタンドとバックパネルが付属する。

装着変身 仮面ライダークウガ マイティフォーム

7月1日 予約開始

12月 発売予定

価格：8,800円

サイズ：全高約125mm

(C)石森プロ･東映