俳優の光石研（64）が25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の父について語った。

北九州市の黒崎出身という光石は、地元について「新日鉄、八幡製作所があって、そのおかげで50年代や60年代はもの凄く発展してた」と解説。子会社も多く、歓楽街の様子を「サラリーマンの方から、ご商売の方やアウトローの方まで」と、そのにぎわいを振り返った。

司会の黒柳徹子から「ご両親は八幡製作所にお勤めだった？」と聞かれ、光石は「父は途中、40いくつで辞めて喫茶店をやったり」と告白。母は60歳で他界したが、93歳の今も健在という父・禎弘さんの写真が紹介されると、そのオシャレな風ぼうに黒柳は「モテそう。モテるでしょ？」と興味津々。光石は「分からないですけど、話し好きなんですよね」と照れ笑いした。

3年前に公開された主演映画「逃げ切れた夢」（監督二ノ宮隆太郎）では、父も出演した。以来地元の有名人となった父は「光石パパ」を名乗り、今年3月までの3年間、コミュニティFMでパーソナリティーを務めたそう。

「“聞け”って親父に言われたんですけど、恥ずかしくて聞けなかった」という光石だったが、番組では禎弘さんからのメッセージを黒柳が代読。番組出演のお礼に続き、「ダメなことはダメ、いけないことはいけない、それだけを教えて育てて大きくなりました」と語られた。

そして「昔の人間なので家族を自慢するのは恥ずかしいのですが、自慢の息子です。よろしくお願いします。光石パパより」との内容に、光石は「ありがたいですね。父だから、男同士だから恥ずかしくて」と涙をにじませ、「スタッフの皆さんもありがとうございます」と頭を下げていた。