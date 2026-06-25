女優の大竹しのぶ（68）が24日放送のNHK AM「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・00）に出演。長男・二千翔さんの第1子について話す場面があった。

大竹は5月13日の放送で、昨年5月に結婚した二千翔さん夫妻に第1子が誕生したと報告。その後も、初孫の名前は二千翔さんの実の父、87年に死去したTBSのドラマディレクターだった服部晴治さんから一文字取ったことを明かし、「それが私、凄いうれしくて」と明かしていた。

この日は、リスナーから「お孫さんすくすく大きくなられてますか？本当に孫ってかわいいですね。ちなみに私は“ばあば”と呼ばれています」などというメッセージが寄せられた。

これに、大竹は「ばあば…どうしよう、なんて呼ばせよう」とうれしい悲鳴。主演ミュージカルも大千秋楽を迎えたこともあり、「やっと何日間かお休みをもらったので、別荘が私、軽井沢にあって、そこに行こうかなと思って、息子夫婦と（孫を）連れて」と息子一家との旅行を企画していることを告白した。

「でもね、コロナの前に行ったっきりだったから、7年ぶりぐらい。ちょっとどうなってるか分かんないんですけど、その別荘が。ちょっと来週、その報告をできたらしたいなと思っております」と続けた。

「でも本当に、孫はどんどん大きくなってます」と目尻を下げた。