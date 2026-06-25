サッカーワールドカップ2026、日本代表の決勝トーナメント進出をかけた“運命の第3戦”スウェーデン戦が、日本時間26日朝にキックオフされる。

【映像】久保との約束！Kポーズの裏話を明かす中村敬斗

一瞬の隙も許されない大一番を前に、GK鈴木彩艶選手（23）とMF/FW中村敬斗選手（25）が第2戦のチュニジア戦を振り返るとともにグループリーグ突破に向けて冷静かつ力強い決意を語った。

「キーパーとしてはそこまでシュートシーンはなかったが、試合全体を通して味方とコミュニケーションを取りながら防ぐことができたと思う。最終的にしっかりと勝ちきって無失点で終えられてよかった」（鈴木彩艶選手、以下同）

チュニジア戦では、先制点の起点になっていた鈴木選手。自身の攻撃面については次のように語った。

「攻撃の部分は僕の強みでもあるし、みんなが同じ画を持ているので、チームとしてのやり方を体現できたシーンだなと思う。得点にはならなかったけれど、自分のロングキックからチャンスをつくったシーンなどを得点に結びつけられるように発揮していきたい」

また、チームとしての一体感は日に日に高まっていると話す。

「より結果を出して高みを目指していけていると思うので、まず第3戦目はしっかりとした結果を出したい。この先トーナメント戦に入ったら、より厳しい戦いが待っていると思うので、日本らしくチーム一丸というところを意識して戦っていきたい」

強力な2トップを擁するスウェーデン代表。鈴木選手は、彼らとどのように対峙していきたいか、第3戦への意気込みを語った。

「彼ら（スウェーデン代表）には本当に素晴らしいストライカーがいて、高さのある選手がたくさんいるので、自分としてはしっかりとした準備をして、ゴールを割らせたくない。チームとしてはしっかりと勝ちにいけるように戦っていきたいと思う。（相手は）ボールキープできる選手や、シュートをどこからでも狙ってくる選手だと思うので、リスク管理のところも、キーパーとして常に準備をすることが、大事になってくる」

中村敬斗選手が明かすチュニジア戦「Kポーズ」の裏側＆意気込み

「（チュニジア戦で）早い時間帯で先制点取れたのは、チームとしてすごく試合を優位に進めることができたのかなと思う」（中村敬斗選手、以下同）

また、チュニジア戦での先制点後には久保建英選手に向けてKポーズを見せていた中村選手。その裏側についても明かした。

「試合前に連絡を取っていて、点を取ったら（ポーズをする）という話だった。アシストだったけれど、Kポーズをした」

続けて、ワールドカップの舞台でプレーする意気込みとグループステージ突破がかかる第3戦に向けての決意を述べた。

「これまでの2試合では、チームとしても個人としてもいい形で来ている。まずは本当に油断せずにしっかり集中して、毎試合全力で臨む。次の試合は必ず勝って（突破を）決めたい」

（『ABEMA Morning』より）