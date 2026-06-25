日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）が25日、放送された。午前7時半ごろ、青森県で発生した最大震度6強の地震について、特別態勢で報じた。

番組冒頭、進行の同局後呂有紗アナは「報道フロアから武田さんです」と切り出し、スタジオから画面がチェンジ。元NHKのフリーアナ武田真一（58）が報道フロア内の別室から地震情報を読み上げた。

Xでは武田の登場に対し「元NHK武田アナ安定感がある一方、日テレにはこのくらいしっかりしたアナウンサーがいない…民放NHK間で人事交流とかどうかな。お互い切磋琢磨できるのでは。…プライドの問題があるだろうけど。色々あるけど実際NHKの安定感はすごいからなあ。言ってる場合でもないと思うけどねえ」「有事の際、NHKモードに切り替わる武田アナ」「青森震度6強地震を受けて、DayDay.もOP飛ばしてお届け しかもたけたんが初手から日テレ報道フロアでガッチリ座って矢島アナとお伝えする本気モード おそらく放送中の9時半からの気象庁会見で後発地震注意情報が出たときに備えての警戒だったと思われる 安心感安定感はもうケタ違い」「NHKみしか感じない汐留方面の人」などの反応があった。