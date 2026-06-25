6月23日に放送されたバラエティ番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』にて、定期的に議論を呼ぶ「男女の財布問題」を巡り、スタジオで激しい価値観のぶつかり合いが展開された。

【映像】「割り勘は貧乏臭い」一刀両断した人気芸人

ことの発端は、お笑いコンビ・紅しょうがの熊元プロレスが持ち込んだ「男性とのご飯でお金を出すと不服そうな顔をされる」という引っかかり。熊元は、自分が遠慮なくいっぱい食べたいため、同世代以下の男性には自ら出したいとするが、相手のプライドを傷つけていないか気になると悩みを吐露した。

これに対し、テレビ朝日の三谷紬アナウンサーは「私は全部割り勘。彼氏も全部割り勘」と自身の恋愛ルールを告白。その理由について「割り勘にすれば上下（関係）ができない。ずっと奢ってもらっていると罪悪感が蓄積されていくし、相手は相手で奢ってやっているという優越感が蓄積されていく。長続きしたときに結局そこが最終的な綻びになるということを一回経験した」と、過去の苦い破局経験がベースにあると明かした。

しかし、永野は「割り勘って一番貧乏臭くない？だったら思いっきり奢ってもらえる方がスカッとしない？」と一刀両断。「ポーンとお金を出して気持ちよくて、こっちもラッキーって言ったら景気がいいじゃん」と猛反論した。

さらに、「相手がモラハラっぽくなった」と語る三谷アナに対し、永野は「なんでモラハラされるんですか？ 『あなた、奢るって言いましたよね？』って言ってやればいい。モラハラをおびき寄せてるのよ、自分が」と独自の持論を展開。「罪悪感なんて感じなくていいの。奢りたい奴に奢らせとけばいいの」と熱弁を振るった。