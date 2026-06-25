GENERATIONS片寄涼太（31）が25日、都内で、プリングルズ「ウルトラマン★ガーリックバター」新商品発表会に出席した。

世界各国で販売されている、ポテトチップスの代表ブランド「プリングルズ」が、今年7月10日に60周年を迎えるウルトラマンシリーズとコラボした新フレーバーを発売する。ワイン好きの片寄は「ワインに合うプリングルズの味を楽しみながら、組み合わせを楽しんで味わうのが自分にとってのご褒美時間」とした。

そして、子どもの頃からウルトラマン好きだったと明かし「隣に並ぶと童心に返って興奮する」と笑顔。「小さい頃はフィギュアを集めていて、母方の祖父母宅に行った帰りに、フィギュアを一つ買っていたのが良い思い出です」と懐かしんだ。

イベントでは新商品を試食。「やみつきすぎて3分もたないです。ウルトラマンが戦いに行って、帰ってきたときにはもう食べ切っちゃいます」とコメントした。

幼少期からサッカーをやっていた片寄は「スポーツ観戦のお供に食べたい」と切り出し、「今すごく盛り上がっておりますので、早く明日になれとソワソワしております。6月は皆さん寝不足でお過ごしなのかな」と明日26日に行われる、サッカー日本代表のスウェーデン戦にも期待を込めた。