大谷翔平、誕生した第2子は男児
米ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平（31）が24日、先日誕生した第2子について男児であると明かした。同日、共同通信が報じた。
【写真】大谷翔平、第2子の誕生を自ら報告 赤ちゃんショットも！
大谷は20日、自身のインスタグラムで、英文の画像を公開。「人生におけるこの素晴らしい日を共に過ごせることを、心から嬉しく思います。無事に生まれてきてくれてありがとう。この道のりを支えてくださった皆様にも、心から感謝申し上げます」と伝え、最後に「Shohei, Mamiko」と、妻・真美子さんとの連名で締めくくった。
また画像には、かわいらしい赤ちゃんの両足や、デコピンが顔をのぞかせた写真なども添えられていた。
大谷は2024年2月のシーズン前に妻・真美子さんとの結婚を報告。昨年4月には第1子女児が誕生していた。
【写真】大谷翔平、第2子の誕生を自ら報告 赤ちゃんショットも！
大谷は20日、自身のインスタグラムで、英文の画像を公開。「人生におけるこの素晴らしい日を共に過ごせることを、心から嬉しく思います。無事に生まれてきてくれてありがとう。この道のりを支えてくださった皆様にも、心から感謝申し上げます」と伝え、最後に「Shohei, Mamiko」と、妻・真美子さんとの連名で締めくくった。
また画像には、かわいらしい赤ちゃんの両足や、デコピンが顔をのぞかせた写真なども添えられていた。
大谷は2024年2月のシーズン前に妻・真美子さんとの結婚を報告。昨年4月には第1子女児が誕生していた。