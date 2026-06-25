天皇、皇后両陛下オランダ・ベルギー訪問記念の金貨セット販売 皇室とオランダ王室の絆を表現
インペリアル・エンタープライズは、「天皇皇后両陛下オランダ・ベルギー御訪問記念 公式カラー金貨セット」を販売している。
【画像】格式高そうな箱入り！「オランダ訪問記念金貨」＆「ベルギー御訪問記念金貨」
天皇皇后両陛下は13日からオランダとベルギーを国賓として公式訪問されている。日本と両国との友好関係に寄与するこの歴史的な行幸啓を記念して、このたび両国の風物がデザインされたプルーフ貨幣2種をセットで提供する。
記念金貨は2種ともに、クック諸島政府が各500点限定で発行する法定貨幣。黄金の鳳凰とともにオランダ・ベルギーをそれぞれ代表する景観や風物がデザインされ、国花が彩りを添える。いずれも最高品位.9999の純金製で、先進のカラー鋳造技術が駆使された高品質のプルーフコインとなる。
「オランダ訪問記念金貨」は風車とチューリップ畑のあるのどかな風景をオランダ伝統のデルフト陶器に見立てた青と白で描き、聖帝のシンボル鳳凰と日輪を、純金の浮彫りで表現。日本の菊とオランダのチューリップが記念銘とともに周りを囲み、天皇家とオランダ王室の深い絆をたたえる。
「ベルギー御訪問記念金貨」は首都ブリュッセルの大広場グラン・プラスの市庁舎と黄金の鳳凰をデザイン。ベルギーの国花アザレアが紅白の花を咲かせ、伝統の手工芸ボビンレースをイメージした繊細な意匠が縁を彩る。日本とベルギーの外交関係樹立から160周年に相応しい美麗な金貨となっている。
金貨の表面には、クック諸島の元首チャールズ3世（英国国王）の肖像がそれぞれ刻まれている。（2種共通）
20日から、I・E・Iオリジナルショップで販売中。
■商品情報
商品名：天皇皇后両陛下オランダ・ベルギー御訪問記念 公式カラー金貨セット
価格 ： 42万9800円（税込47万2780円）
限定数：500セット（発行限定各500点）
発売日：2026年6月20日（土）
お届け： 2026年12月下旬より順次発送予定
■商品仕様
＜金貨仕様（2種共通）＞
品位：.9999金 品質：プルーフ 重さ：1/10オンス（約3.1グラム）
直径：約26ミリ
額面：20クックアイランド・ドル
発行：クック諸島政府
発行年：2026年
発行限定：各500点
鋳造：マイヤーズ造幣所（ドイツ）
＜セットケース仕様＞
材質：アルダー材（ウレタン塗装）、ポリウレタン、ポリエステル等
サイズ（約）：閉じた状態で縦12.1×横17.1×厚さ4cm
生産国：日本
掲載している写真は開発中のもの。実際の商品とは多少異なる場合あり
【画像】格式高そうな箱入り！「オランダ訪問記念金貨」＆「ベルギー御訪問記念金貨」
天皇皇后両陛下は13日からオランダとベルギーを国賓として公式訪問されている。日本と両国との友好関係に寄与するこの歴史的な行幸啓を記念して、このたび両国の風物がデザインされたプルーフ貨幣2種をセットで提供する。
記念金貨は2種ともに、クック諸島政府が各500点限定で発行する法定貨幣。黄金の鳳凰とともにオランダ・ベルギーをそれぞれ代表する景観や風物がデザインされ、国花が彩りを添える。いずれも最高品位.9999の純金製で、先進のカラー鋳造技術が駆使された高品質のプルーフコインとなる。
「ベルギー御訪問記念金貨」は首都ブリュッセルの大広場グラン・プラスの市庁舎と黄金の鳳凰をデザイン。ベルギーの国花アザレアが紅白の花を咲かせ、伝統の手工芸ボビンレースをイメージした繊細な意匠が縁を彩る。日本とベルギーの外交関係樹立から160周年に相応しい美麗な金貨となっている。
金貨の表面には、クック諸島の元首チャールズ3世（英国国王）の肖像がそれぞれ刻まれている。（2種共通）
20日から、I・E・Iオリジナルショップで販売中。
■商品情報
商品名：天皇皇后両陛下オランダ・ベルギー御訪問記念 公式カラー金貨セット
価格 ： 42万9800円（税込47万2780円）
限定数：500セット（発行限定各500点）
発売日：2026年6月20日（土）
お届け： 2026年12月下旬より順次発送予定
■商品仕様
＜金貨仕様（2種共通）＞
品位：.9999金 品質：プルーフ 重さ：1/10オンス（約3.1グラム）
直径：約26ミリ
額面：20クックアイランド・ドル
発行：クック諸島政府
発行年：2026年
発行限定：各500点
鋳造：マイヤーズ造幣所（ドイツ）
＜セットケース仕様＞
材質：アルダー材（ウレタン塗装）、ポリウレタン、ポリエステル等
サイズ（約）：閉じた状態で縦12.1×横17.1×厚さ4cm
生産国：日本
掲載している写真は開発中のもの。実際の商品とは多少異なる場合あり