２５日放送のテレビ朝日系「大下容子 ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、日本時間２６日に北中米Ｗ杯１次リーグ・スウェーデン戦に臨む日本代表の最新の動きと、日本が１、２位通過の場合、決勝トーナメント初戦で激突するＣ組の順位が１位・ブラジル、２位・モロッコとなったことを速報した。

ゲスト解説者として生出演の元日本代表ＧＫ権田修一はスウェーデン戦について、司会の大下容子アナウンサーに「スコア予想をしていただいても、よろしいでしょうか？」とリクエストされると「本当は３―０にしたかったんですけど、すいません…」と言いながら「３―１」での日本勝利を予想。

「もちろん、３―０で勝てる可能性もありますし、ただ、１点っていうのは、（スウェーデンのＦＷ）ヨケレスがＦＫで（ゴールを）決めていたように試合の中で起こりうると思うので…。この予選の３試合の中では一番、攻撃陣に特徴があるのが、このチームなので、この（イサクとヨケレスの）２枚の選手を抑えられずにというか、一度はピンチを作られてしまう。（ＧＫの鈴木）彩艶選手も止められないようなピンチが起きてしまうのかな？とも思っているので、１点は取られるかも知れないけど、チームとしてはしっかり勝利を収められると思います」と話していた。