奥智哉「君夏」オフショットで「みなしょー」再現 背景の“共通点”が話題「声出た」「最高にエモい」
【モデルプレス＝2026/06/25】俳優の奥智哉が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。テレビ東京系ドラマNEXT「君は夏のなか」（7月1日スタート／毎週水曜深夜24時30分〜）のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】奥智哉「激アツ」「もしかして」話題ドラマ再現したポーズ
この日「君は夏のなか」のオフショットを公開した奥。制服姿の奥はあぐらをかいた体勢で膝に頬杖をつき、エモーショナルな表情を披露している。
今回投稿された写真は、奥が出演していたドラマ「みなと商事コインランドリー」（2022／テレビ東京系）で、明日香（奥）と慎太郎（西垣匠）の制服姿のオフィシャル写真を再現しているようなポーズ。背景に映る校舎も似ていることから、ファンからは「もしかしてロケ地一緒なの？」「激アツ」「最高にエモい」「同じ場所だ」「声出た」「ポーズ再現してて可愛い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】奥智哉「激アツ」「もしかして」話題ドラマ再現したポーズ
◆奥智哉「君は夏のなか」オフショット披露
この日「君は夏のなか」のオフショットを公開した奥。制服姿の奥はあぐらをかいた体勢で膝に頬杖をつき、エモーショナルな表情を披露している。
◆奥智哉の投稿に反響
今回投稿された写真は、奥が出演していたドラマ「みなと商事コインランドリー」（2022／テレビ東京系）で、明日香（奥）と慎太郎（西垣匠）の制服姿のオフィシャル写真を再現しているようなポーズ。背景に映る校舎も似ていることから、ファンからは「もしかしてロケ地一緒なの？」「激アツ」「最高にエモい」「同じ場所だ」「声出た」「ポーズ再現してて可愛い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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