【海外市場の注目ポイント】米ＰＣＥ価格指数など
本日２１時半に米個人所得、個人支出、ＰＣＥ（個人消費支出）価格指数が発表される。先週の米ＦＯＭＣでのタカ派姿勢を受けて、米国の早期利上げ期待が広がる中で、物価統計に注目が集まる。なかでもＰＣＥ価格指数は米国のインフレターゲットの対象指標でありちゅうもくをあつめている。なお、同時刻に新規失業保険申請件数、耐久財受注、第１四半期ＧＤＰ確報値なども発表される。
＊今日の予定
米国
06/25 21:30
個人所得・支出 （5月） 予想 0.5% 前回 0.0% （個人所得・前月比）
個人所得・支出 （5月） 予想 0.6% 前回 0.5% （個人支出・前月比）
PCE価格指数 （5月） 予想 0.4% 前回 0.4% （PCE価格指数・前月比）
PCE価格指数 （5月） 予想 4.1% 前回 3.8% （PCE価格指数・前年比）
PCE価格指数 （5月） 予想 0.3% 前回 0.2% （コアPCE価格指数・前月比）
PCE価格指数 （5月） 予想 3.4% 前回 3.3% （コアPCE価格指数・前年比）
新規失業保険申請件数 （06/14 - 06/20） 予想 22.5万件 前回 22.6万件
耐久財受注（速報値） （5月） 予想 -4.7% 前回 8.0% （前月比）
耐久財受注（速報値） （5月） 予想 0.5% 前回 1.1% （輸送除くコア・前月比）
実質ＧＤＰ（確報値） （2026年 第1四半期）
予想 1.6% 前回 1.6% （実質GDP・前期比年率）
予想 1.4% 前回 1.4% （個人消費・前期比年率）
予想 3.5% 前回 3.5% （GDPデフレータ・前期比年率）
予想 4.4% 前回 4.4% （コアPCE価格指数・前期比年率）
＊今日の予定
米国
06/25 21:30
個人所得・支出 （5月） 予想 0.5% 前回 0.0% （個人所得・前月比）
個人所得・支出 （5月） 予想 0.6% 前回 0.5% （個人支出・前月比）
PCE価格指数 （5月） 予想 0.4% 前回 0.4% （PCE価格指数・前月比）
PCE価格指数 （5月） 予想 4.1% 前回 3.8% （PCE価格指数・前年比）
PCE価格指数 （5月） 予想 0.3% 前回 0.2% （コアPCE価格指数・前月比）
PCE価格指数 （5月） 予想 3.4% 前回 3.3% （コアPCE価格指数・前年比）
新規失業保険申請件数 （06/14 - 06/20） 予想 22.5万件 前回 22.6万件
耐久財受注（速報値） （5月） 予想 -4.7% 前回 8.0% （前月比）
耐久財受注（速報値） （5月） 予想 0.5% 前回 1.1% （輸送除くコア・前月比）
実質ＧＤＰ（確報値） （2026年 第1四半期）
予想 1.6% 前回 1.6% （実質GDP・前期比年率）
予想 1.4% 前回 1.4% （個人消費・前期比年率）
予想 3.5% 前回 3.5% （GDPデフレータ・前期比年率）
予想 4.4% 前回 4.4% （コアPCE価格指数・前期比年率）