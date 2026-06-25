東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

雇用統計（5月）10:30

結果 4.03万人

予想 3.25万人 前回 -4.07万人（-1.86万人から修正）（雇用者数)

結果 4.4%

予想 4.4% 前回 4.5%（失業率)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

パキスタン外務省「米イラン実務者協議は30日に再開」



ルビオ米国務長官

米イラン実務者協議は29日または30日に再開する見通し

原子力専門家も協議に参加する予定



【日本】

田村日銀審議委員

政策金利を2％前後の中立水準に向けて引き上げる必要

利上げは数カ月に1度のペースで0.25%ずつのイメージ

2%の物価安定目標はすでに実現、物価上振れリスク高い

上振れリスク顕在化なら利上げ頻度や幅を躊躇なく加速

物価の上昇和らげることが景気下振れ抑制につながる

金利上昇は市場のインフレや金融政策などに対する見方を反映

最近の長期金利の上昇はファンダメンタルズに沿った動き

為替は日本の経済物価に影響及ぼす重要な要因

為替はファンダメンタルズに沿って安定推移が重要



【米国】

米半導体大手マイクロンCEO

供給が需要に追いつく時期「見通し立たない」逼迫は27年以降も続く

メモリチップの供給状況は28年に徐々に改善する可能性

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