東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【豪州】
雇用統計（5月）10:30
結果 4.03万人
予想 3.25万人 前回 -4.07万人（-1.86万人から修正）（雇用者数)
結果 4.4%
予想 4.4% 前回 4.5%（失業率)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
パキスタン外務省「米イラン実務者協議は30日に再開」
ルビオ米国務長官
米イラン実務者協議は29日または30日に再開する見通し
原子力専門家も協議に参加する予定
【日本】
田村日銀審議委員
政策金利を2％前後の中立水準に向けて引き上げる必要
利上げは数カ月に1度のペースで0.25%ずつのイメージ
2%の物価安定目標はすでに実現、物価上振れリスク高い
上振れリスク顕在化なら利上げ頻度や幅を躊躇なく加速
物価の上昇和らげることが景気下振れ抑制につながる
金利上昇は市場のインフレや金融政策などに対する見方を反映
最近の長期金利の上昇はファンダメンタルズに沿った動き
為替は日本の経済物価に影響及ぼす重要な要因
為替はファンダメンタルズに沿って安定推移が重要
【米国】
米半導体大手マイクロンCEO
供給が需要に追いつく時期「見通し立たない」逼迫は27年以降も続く
メモリチップの供給状況は28年に徐々に改善する可能性
※経済指標
【豪州】
雇用統計（5月）10:30
結果 4.03万人
予想 3.25万人 前回 -4.07万人（-1.86万人から修正）（雇用者数)
結果 4.4%
予想 4.4% 前回 4.5%（失業率)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
パキスタン外務省「米イラン実務者協議は30日に再開」
ルビオ米国務長官
米イラン実務者協議は29日または30日に再開する見通し
原子力専門家も協議に参加する予定
【日本】
田村日銀審議委員
政策金利を2％前後の中立水準に向けて引き上げる必要
利上げは数カ月に1度のペースで0.25%ずつのイメージ
2%の物価安定目標はすでに実現、物価上振れリスク高い
上振れリスク顕在化なら利上げ頻度や幅を躊躇なく加速
物価の上昇和らげることが景気下振れ抑制につながる
金利上昇は市場のインフレや金融政策などに対する見方を反映
最近の長期金利の上昇はファンダメンタルズに沿った動き
為替は日本の経済物価に影響及ぼす重要な要因
為替はファンダメンタルズに沿って安定推移が重要
【米国】
米半導体大手マイクロンCEO
供給が需要に追いつく時期「見通し立たない」逼迫は27年以降も続く
メモリチップの供給状況は28年に徐々に改善する可能性