◇ナ・リーグ フィリーズ5−4ナショナルズ（2026年6月24日 ワシントンDC）

フィリーズは24日（日本時間25日）、敵地でのナショナルズ戦で2試合続けて9回2死から逆転勝利を飾り連勝した。

3−4と1点を追う9回、相手4番手・リバルタにリアルミュート、リンコネスが打ち取られ2死となった。

それでも腰の張りで2試合続けてスタメンから外れた代打・シュワバーが四球を選んで出塁すると、続くヒルが継投したばかりの左腕・ラブレディの直球を捉え、右翼スタンドに逆転2ラン。土壇場で試合をひっくり返した。

5−4で迎えた9回裏を守護神デュランが3者連続三振できっちり締め、ゲームセット。劇的な勝利を飾った。

フィリーズは前日23日（同24日）のカード2戦目も6−8で迎えた9回2死からターナーの中前打、次打者・マーシュの2ランで同点。ハーパー、ヒルも連打で続くと、ストットの3ランで勝ち越しに成功。2四球を含む10者連続出塁の猛攻で一気に8点を奪って試合をひっくり返し、逆転勝ちした。

2試合続けて9回2死という土壇場からのミラクル逆転勝利となった。