「NBAドラフト2026」全60名の指名が終了…2巡目指名選手一覧

6月25日（現地時間24日）、「NBAドラフト2026」のDAY2がバークレイズ・センターで開催され、2巡目で計30選手がNBAチームから指名された。

1巡目指名も噂されていたデューク大学のシューターであるアイザイア・エバンスは、ブルックリン・ネッツからトレードで全体33位指名権を獲得していたミネソタ・ティンバーウルブズが指名した。

ヤニス・アデトクンポをトレードで獲得したと報じられているマイアミ・ヒートは、オクラホマシティ・サンダーから全体37位指名のライアン・コンウェルの交渉権を獲得。ルイビル大学出身のコンボガードが、新戦力として加わることになった。

また、高い身体能力を武器とし、高校時代にマクドナルド・オールアメリカンにも選出されたディロン・ミッチェル（セント・ジョンズ大学）は、全体40位でボストン・セルティックスから指名を受けた。

各順位の指名結果は以下の通り。

◆■「NBAドラフト2026」2巡目指名選手一覧

［写真］＝Getty Images

※以降G=ガード、F=フォワード、C=センター

31位：ニューヨーク・ニックス



ブルース・ソーントン（オハイオ州立大4年／G／アメリカ）



※トレードでヒューストン・ロケッツへ移籍

32位：メンフィス・グリズリーズ



リッチー・サンダース（ブリガムヤング大4年／G／アメリカ）

33位：ブルックリン・ネッツ



アイザイア・エバンス（デューク大2年／G／アメリカ）



※トレードでミネソタ・ティンバーウルブズへ移籍

34位：サクラメント・キングス



マリーク・トーマス（アーカンソー大学1年／G／アメリカ）



※トレードでクリーブランド・キャバリアーズへ移籍

35位：サンアントニオ・スパーズ



トレボン・ブラゼル（アーカンソー大学4年／F／アメリカ）



※トレードでデンバー・ナゲッツへ移籍

36位：ロサンゼルス・クリッパーズ



ババ・ミラー（シンシナティ大学4年／F／スペイン）

37位：オクラホマシティ・サンダー



ライアン・コンウェル（ルイビル大学4年／G／アメリカ）



※トレードでマイアミ・ヒートに移籍

38位：シカゴ・ブルズ



ブレイデン・スミス（パデュー大4年／G／アメリカ）



※トレードでインディアナ・ペイサーズへ移籍

39位：ヒューストン・ロケッツ



ジャック・ケイル（アルバ・ベルリン／G／ドイツ）



※トレードでニューヨーク・ニックスに移籍

40位：ボストン・セルティックス



ディロン・ミッチェル（セント・ジョンズ大4年／F／アメリカ）

41位：マイアミ・ヒート



オテガ・オウェ（ケンタッキー大4年／G／アメリカ）



※トレードでオクラホマシティ・サンダーへ移籍

42位：サンアントニオ・スパーズ



ジャコビ・ギレスピ（テネシー大4年／G／アメリカ）

43位：ブルックリン・ネッツ



タイラー・ビロドウ（UCLA4年／F／アメリカ）

44位：サンアントニオ・スパーズ



マリク・ブラウン（デューク大4年／F／アメリカ）

45位：サクラメント・キングス



エマニュエル・シャープ（ヒューストン大4年／G／アメリカ）

46位：オーランド・マジック



フェリックス・オクパラ（テネシー大4年／F-C／ナイジェリア）



※トレードでワシントン・ウィザーズへ移籍

47位：フェニックス・サンズ



タイラー・ニッケル（ヴァンダービルト大4年／G‐F／アメリカ）



※トレードでニューヨーク・ニックスへ移籍

48位：ダラス・マーベリックス



トビ・ラワル（バージニア工科大4年／F／イギリス）

49位：デンバー・ナゲッツ



ブライス・ホプキンズ（セント・ジョンズ大4年／F／アメリカ）

50位：トロント・ラプターズ



ジェイデン・ブラッドリー（アリゾナ大学4年／G／アメリカ）

51位：ワシントン・ウィザーズ



アイザイア・ネルソン（サウスフロリダ大学4年／C／アメリカ）



※トレードでオーランド・マジックへ移籍

52位：ロサンゼルス・クリッパーズ



ヘンリー・ヴェサール（ノースカロライナ大3年／C／エストニア）



※トレードでアトランタ・ホークスへ移籍

53位：ヒューストン・ロケッツ



ウゴナ・オンイェンソ（バージニア大4年／C／ナイジェリア）



※トレードでデトロイト・ピストンズへ移籍

54位：ゴールデンステイト・ウォリアーズ



ラジャエ・ジョーンズ（フロリダ州立大4年／G／アメリカ）

55位：ニューヨーク・ニックス



ニック・マティネリ（ノースウェスタン大4年／F／アメリカ）



※トレードでロサンゼルス・クリッパーズへ移籍

56位：シカゴ・ブルズ



フセヴォロド・イシチェンコ（ロコモティフ・クバン／G／ロシア）



※トレードでダラス・マーベリックスへ移籍

57位：アトランタ・ホークス



ナルシス・ンゴイ（ポワティエ／C／フランス）



※トレードでロサンゼルス・クリッパーズへ移籍

58位：ニューオーリンズ・ペリカンズ



ジャロン・ピエール・ジュニア（サザンメソジスト大4年／G／アメリカ）

59位：ミネソタ・ティンバーウルブズ



トレイ・カウフマン・レン（パデュー大4年／F／アメリカ）

60位：ワシントン・ウィザーズ



マリク・ルイス（サウスイースト・メルボルン／F／トリニダード・トバゴ）



※トレードでミルウォーキー・バックスに移籍





【動画】アイザイア・エバンスのプレーハイライト映像