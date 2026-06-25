「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午後２時現在で、ソフトテックス<550A.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



２４日の取引終了後に、２７年３月期の配当予想を期末一括７０円から中間４０円・期末３５円に修正した。中間配当を実施するとともに、今年４月９日に東証スタンダード市場及び名証メイン市場へ上場したことを記念して、中間配当で５円の記念配当を実施する。



この発表を受けて、同社株には朝方から買いが集中し、株価はストップ高の２３６８円に上昇。なおも買いを集めていることが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS