TWICEジョンヨンと実姉の初グラビアが話題！寄り添う姉妹ショットに「美しすぎる」「ビジュえぐすぎ」と反響

【写真・動画】TWICEジョンヨンと姉スンヨンの美しすぎる初グラビア①②【動画】YouTube番組で共演したジョンヨン姉妹

TWICE（トゥワイス）のJEONGYEON（ジョンヨン）が、姉で俳優のコン・スンヨンとデビュー後初めてファッション誌のグラビアで共演。『Harper’s BAZAAR KOREA』で輝くような美しさを発揮した。

■TWICEジョンヨン＆俳優コン・スンヨン姉妹が密着！

Tiffany & Co.（ティファニー）のジュエリーを纏い、“愛”をテーマとした撮影に臨んだジョンヨンとスンヨン。まずは前髪を上げておでこを見せたお揃いのヘアスタイルで、ジョンヨンがスンヨンの膝に頭を預ける。似ているようでそれぞれ異なる魅力を持つ、それぞれの美貌が引き立っている。

ブラックドレスではクールな表情を見せ、純白の衣装ではさわやかな美しさを発揮したふたり。さらにジョンヨンがスンヨンに肩にもたれて密着したショットでは、甘えるような“妹”の素顔も感じさせた。

またふたりが対話するインタビュー動画も公開。ジョンヨンが「お姉さん、私たちって似てると思う？」と聞くと、スンヨンは「似てはいないと思う」と回答し、さらに「夏が好き？冬が好き？」「1日だけ私になったら何がしたい？」など、様々なトークを繰り広げた。

SNSでは「綺麗すぎてすごい」「ガチ姉妹でこの美しさなのやばい」「姉妹ですごいビジュアル」「ビジュえぐすぎる」「可愛すぎぃぃ」「夢の2ショット」「仲良し姉妹美しすぎる」と、ふたりの美しさが反響を集めている。

■TWICEジョンヨン、MC務めた『鑑定士』などでも姉と共演

なおジョンヨンとスンヨンは、2024年に公開されたジョンヨンMCによるYouTubeチャンネル『鑑定士』などでも共演し、仲睦まじい姿を見せている。