山下智久チャーミングなフリンジつき黒ポロシャツでパリのDIORショーに出席！「山Pだからこそ着こなせるアイテム」「王子様のよう」「短髪かっこいい」

【動画】山下智久がフリンジつき黒ポロシャツでパリのDIORショー出席①～⑤

ディオールのビューティー アンバサダーを務めている山下智久が、フランス・パリで開催された「ディオール（DIOR）」2027年サマー メンズ ショーを来訪。

ファッションメディア『FASHIONSNAP』『ELLE Japan』『WWDJAPAN』『Esquire Japan』それぞれの公式Instagramで、コメント動画などが公開されている。

■「今日はめちゃくちゃ熱波」と扇子で顔を仰ぐ姿も

『FASHIONSNAP』公式Instagramでは、会場の外で手を振る山下をキャッチ。肩にフリンジのクチュールがほどこされた黒いポロシャツ＆デニム姿で、頭にサングラスをのせた山下が「お疲れ様です」の声に対して笑顔で手を振っている。

ショー前に撮影されたコメント動画も公開されており、「（ディオールのクリエイティブ ディレクターの）ジョナサンは、歴史にリスペクトを持ちつつ、新しいものを見せてくださるイメージがあるので。今回も、どんなサプライズを届けてくれるのか。場所も、今改装中の美術館で。ここでどんなショーが見られるのか、今からとても楽しみです」と語っている。

『ELLE Japan』公式Instagramでは、“今日のコーデにハッシュタグをつけるなら？”という質問に対して、扇子で顔を仰ぎながら「今日はめちゃくちゃ熱波で、すごく暑いので。#HEATWAVE」と回答。さらに、“ショールックをまとって演じてみたい役は？”と聞かれると、「今日のショーも、音がすごく素敵だったので、DJ役」と答えていた。

『WWDJAPAN』公式Instagramでは、この日のスタイリングについて「基本的にリラックスしてるんですけど、ここ（肩）にクチュールがほどこされていて。チャーミングだなと思いますし、いいバランスで。リラックスとチャーミングさが好きですね」とニッコリ。

『Esquire Japan』公式Instagramでは、「歴史にリスペクトをおいた、最高のショーだったと思います。どこか懐かしい気持ちになりまして。それは音楽の影響もあるかもしれないですし、環境もそうかもしれないですけど」と感想を述べている。

コメント欄には「山Pだからこそ着こなせるアイテム」「熱波のなかでも爽やか」「スタイリングも王子様」「短髪かっこいい」などといったファンの声が続々と到着している。

■会場で手を振る姿を捉えた『FASHIONSNAP』

キラキラ笑顔に「かっこいい」とファン絶賛。

■ショー前にワクワクを語った『FASHIONSNAP』

「ここでどんなショーが見られるのか、今からとても楽しみです」。

■“ショールックをまとって演じてみたい役”を回答した『ELLE Japan』

「今日のショーも、音がすごく素敵だったので、DJ役」とのこと。

■スタイリングをアピールした『WWDJAPAN』

ポロシャツについて「リラックスとチャーミングさが好きですね」と笑顔。

■ショー後に感想を語った『Esquire Japan』

「歴史にリスペクトをおいた、最高のショーだったと思います」と興奮冷めやらぬ様子。