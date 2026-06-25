佐久間大介の前髪あり＆外ハネ襟足が印象的なふわふわピンクヘアに反響！爽やかグラデシャツ姿にも「ワンコみたいでかわいい」「2次元ビジュ…天才」

【写真＆動画】佐久間大介『踊る！さんま御殿!!』収録前後トーク／佐久間大介＆明石家さんまの記念ショット／6月30日放送『踊る！さんま御殿!!』予告映像

『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）の公式SNSが更新。6月30日放送の「国民的人気声優大集合」に出演する佐久間大介（Snow Man）のコメント動画が公開され、注目を集めている。

■佐久間大介の収録前後のトーク公開

動画に登場した佐久間は、鮮やかなピンクヘアに、ブルーのグラデーションが目を引く、透け感のあるペイズリー柄の編みシャツを羽織り、白Tシャツと白パンツを合わせた爽やかなコーディネートを披露。ゴールドのネックレスやシルバーリングを合わせたアクセサリー使いも印象的で、収録前後のコメントを笑顔で届けている。

収録前、「今回のゲストで気になる人は？」という質問に、佐久間は「加藤英美里さん」と答え、『らき☆すた』の柊かがみが好きだと明かし、「すごくテンション上がってますね！」と声を弾ませていた。

収録後には、「めちゃくちゃ楽しかったですね！」と笑顔を見せ、「いろんな声優さんのためになる話もあれば『そんなことあったんだ』みたいな話もありますし」と振り返り、「さんまさんがめちゃくちゃノリノリっていうのがすごいよかったなと思います！」と収録を満喫した様子で語った。

さらに、「仕事でのピンチは？」との質問に、人生初の舞台で初めての芝居に挑戦した際、一言のセリフが7日間連続で言えず「一番のピンチだった」と告白。怪我で休養した2日後に復帰すると自然と言えるようになったと明かし、「頭にのぼった血が抜けたのかなって感じですね！」と笑顔で振り返った。

ファンからは「ビジュ良すぎ」「ふわふわヘアかわいい」「2次元ビジュ…天才」「前髪あり最高」「短髪似合ってる」「ワンコみたいでかわいい」「さっくんのオタク全開トーク楽しみ」といった声が寄せられている。

■明石家さんまとの記念ショットも恒例に

なお、佐久間はこれまでも『踊る！さんま御殿!!』に複数回出演しており、出演後には自身のSNSで明石家さんまとの2ショットを公開。ピースやファイティングポーズを決めた仲睦まじい記念ショットも反響を集めている。