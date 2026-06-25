GENERATIONS・片寄涼太、幼少期写真公開 父との2ショットに「恥ずかしい」
GENERATIONSの片寄涼太（31）が25日、都内で行われた「プリングルズ『ウルトラマン★ガーリックバター』新商品発表会」に出席。幼少期の写真を公開した。
【貴重写真】かわいすぎる…片寄涼太幼少期ショット
片寄は、幼い頃の写真を2点披露。1枚は父との2ショットで、「だいぶ父にフォーカスが当たっていて、恥ずかしい」と照れ笑いを浮かべた。
子ども時代については、「子どものころはサッカーに夢中でした。どちらかと言うと、優等生なタイプだったかと思います」と回顧。さらに、「ウルトラマンは子どものころから憧れだったので、ヒーローのような強さには憧れがありました」と思いを明かすと、隣に立つウルトラマンもうれしそうな様子を見せていた。
同ブランドは、7月10日に60周年を迎えるウルトラマンシリーズとコラボレーションした新フレーバー「プリングルズ ウルトラマン★ガーリックバター」を、29日から全国のコンビニエンスストアなどで販売する。
【貴重写真】かわいすぎる…片寄涼太幼少期ショット
片寄は、幼い頃の写真を2点披露。1枚は父との2ショットで、「だいぶ父にフォーカスが当たっていて、恥ずかしい」と照れ笑いを浮かべた。
子ども時代については、「子どものころはサッカーに夢中でした。どちらかと言うと、優等生なタイプだったかと思います」と回顧。さらに、「ウルトラマンは子どものころから憧れだったので、ヒーローのような強さには憧れがありました」と思いを明かすと、隣に立つウルトラマンもうれしそうな様子を見せていた。
同ブランドは、7月10日に60周年を迎えるウルトラマンシリーズとコラボレーションした新フレーバー「プリングルズ ウルトラマン★ガーリックバター」を、29日から全国のコンビニエンスストアなどで販売する。