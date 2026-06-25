敵地ツインズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、敵地ツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、6回5安打3失点で8勝目をマークした。3回以降は立ち直り、試合をつくった。一方、3失点を喫した2回には、捕手ダルトン・ラッシングとの意思疎通がかみ合わない場面もあった。試合後、ロバーツ監督は成長途中の25歳捕手に言及。試合中に送ったアドバイスを明かした。

ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」公式Xは試合後、指揮官の囲みインタビューの様子を公開。ロバーツ監督は「彼は本当にいいプレーをしたいと強く願っていて、自分自身に多くの期待を持っている。だから、自分が期待しているようなプレーができないと苛立ってしまう。いい点は、最優先事項が投手のために尽くすこと、捕手としての仕事だと彼自身が理解していること。ここ数試合、彼は苦労しているし、彼の強みである速球を空振りしてもいる。打つのは難しいこと。でも彼は今シーズン本当にいい成績を残しているし、多くの試合で私たちの勝利に貢献してくれている」と今後の期待を込めた。

ラッシングは2回1死満塁、大谷が投じた101.7マイル（約163.6キロ）の内角直球を後逸した。大谷がピンチでギアを上げた1球をはじき、パスボールで失点につながった。その後の1死二、三塁では、大谷が投じた低めのスイーパーがボール判定となる場面もあった。ラッシングは首を振って「低い」とジェスチャーしたが、大谷は帽子を叩いて迷うことなくABSチャレンジを要求した。判定はストライクに覆った。

大谷は2回に3失点を喫しており、ロバーツ監督は「序盤は少し噛み合っていなかった。なんとか意見を合わせようとしつつ、2人ともフラストレーションが溜まっていることが見て取れた」と振り返った。

3回の攻撃中には、ロバーツ監督が自ら25歳の若手捕手の肩に手を回し、言葉をかけるシーンもあった。「彼の集中を切らさないようにしていた。打席の結果であれ何であれ、感情に振り回されないようにとね。ショウヘイが何とかしようとしている中で、それに仕えるという彼の仕事を見失わないようにと。彼は理解してくれた。でも彼は感情的な男だからね。時には一歩引いて考える必要があるし、彼と私はいい関係を築いているので、少し話をしたかった」と“反省会”での助言内容を明かした。

3回以降は無失点に抑え、試合も4-3で競り勝った。ロバーツ監督は「あの3回以降、素晴らしかったと思う」と反省を生かした内容を評価した。ドジャースはWBC米国代表のウィル・スミスが離脱中。「今はダルトンが私たちの先発捕手だ」と今後も起用を続ける方針を示した。



（THE ANSWER編集部）