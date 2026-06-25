1次リーグA組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグA組最終節が24日（日本時間25日）に行われ、韓国が南アフリカに0-1で敗れた。勝ち点3で同組3位となり、決勝トーナメント（T）進出に暗雲が漂ってきたが、一方では突破した際の組み合わせが注目を集めている。

今大会は各組上位2チームに加え、組3位チームの成績上位8チームが決勝Tに進出。勝ち点「4」は当確ラインとみられるが、韓国の「3」は微妙なところだ。

ただ、韓国は突破した際、決勝Tの組み合わせが恵まれている。英公共放送「BBC」の暫定トーナメント表によると、現時点ではG組1位のエジプトと1回戦を戦うことになっている。

韓国はFIFAランク28位でエジプトは26位。16位の日本と比べると、強運ぶりがよく分かる。

25日（日本時間26日）に1次リーグF組でスウェーデンとの最終戦に臨む日本。1位通過なら決勝T1回戦はFIFAランク6位のモロッコ、2位通過ならFIFAランク5位ブラジルと対戦。3位通過となれば、FIFAランク2位フランスと1回戦で激突する可能性もある。

X上の日本人ファンからは不満が噴出。「流石に不公平感がエグすぎる」「日本なんて1位通過してもモロッコ」「3位通過のチームがエジプトと試合できて2位通過のチームがブラジルとか仕組みがおかしい」「韓国はどんだけ恵まれてるんだよ」「やはりクジ運が強すぎる」などのコメントがあふれていた。



（THE ANSWER編集部）