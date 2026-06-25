心筋梗塞動物モデルとバイオ試薬を三位一体で揃えた研！Cloud-Clone「心血管疾患研究ツール」

記事ポイント 中国で34年間に心筋梗塞死亡者数が約2倍に増加cTnIほか7標的を1回同時検出するMultiplex Assay Kit標的検証から前臨床評価まで一貫対応する三位一体プラットフォーム 中国で34年間に心筋梗塞死亡者数が約2倍に増加cTnIほか7標的を1回同時検出するMultiplex Assay Kit標的検証から前臨床評価まで一貫対応する三位一体プラットフォーム

Cloud-Cloneは、心筋梗塞をはじめとする循環器疾患の研究全工程をカバーする製品体系の拡充と、独自コア技術プラットフォームの継続的な強化を進めています。

27,000種類以上の検証済み抗体ライブラリを基盤に、バイオマーカー検出から前臨床動物モデルまでを統合した研究基盤を世界の研究室へ提供しています。

Cloud-Clone「心血管疾患研究ツール」

対応生物種：10以上組換えタンパク質：18,000種類以上特異的抗体：27,000種類ELISA・CLIAキット：8,000種類以上検証済みマルチプレックス検出キット：700以上公式サイト：https://www.cloud-clone.com/

Cloud-Cloneは2009年に設立されたグローバルバイオテクノロジー企業で、米国ヒューストンに本社を置き、中国・武漢にISO認証取得の生産拠点を持ちます。

タンパク質・抗体・ELISAキット・初代細胞など生命科学研究ツールの自社開発・製造を主事業とし、世界中の学術機関やバイオ医薬企業に研究用試薬を供給しています。

心筋梗塞は冠動脈の急性閉塞によって引き起こされ、世界的に死亡・障害の主要原因となっています。

世界疾病負担研究（GBD 2023）および『中国心血管健康と疾病報告 2024』によると、中国では1990年から2023年の34年間で心筋梗塞による死亡者数が約2倍に増加し、2023年には約190万人に達しました。

発症年齢の若年化も顕著で、40歳未満の発症率は年間3%以上上昇しており、45歳未満の患者割合が10%〜15%に達しています。

最新の臨床ガイドラインでは、心筋傷害バイオマーカーの上昇・心筋虚血の証拠・典型的な臨床症状の3要素のうち2項目以上を満たすことで診断され、バイオマーカーの高精度な検出が早期診断と適切な治療を左右します。

心筋梗塞研究全行程をカバーするフルチェーン製品体系

Cloud-Cloneは標的検証、メカニズム解析、創薬スクリーニング、前臨床評価までを一貫してカバーする製品ラインを整備しています。

心筋トロポニン、クレアチンキナーゼ-MB、ミオグロビンなど心筋梗塞研究のコア標的に対応した組換えタンパク質、特異的抗体、ELISAキット、マルチプレックス検出キットを豊富にラインナップしています。

コア原料の自社開発により、心筋梗塞診断に不可欠な心筋トロポニン、クレアチンキナーゼ-MB、ミオグロビンに対する特異的抗体はすべて自社製で、WB・IHC・ELISA・IF・FCMなど複数の応用シーンで厳格に検証済みです。

外部調達に依存しない原料供給体制が、試薬品質の安定性と対応スピードを支えています。

27,000種類以上の検証済み抗体ライブラリを基に開発されたIS135-72 Multiplex Assay Kitは、cTnI・FGF23・GAL3・GDF15・HFABP・IL1RL1・TGM2の7種類の心筋梗塞関連標的を1回の実験で同時に検出できます。

実験工程の大幅な短縮とサンプル使用量の大幅な削減を同時に実現するキットです。

動物モデルと初代細胞による研究再現性の向上

心筋梗塞動物モデルの作製では、造模精度不足・生存率低下・ロット間のばらつき・長期安定性不足といった業界共通の課題が存在します。

Cloud-Cloneは作製方法の最適化と標準化作業手順の確立によって、ラット・マウス・ウサギの心筋梗塞モデルを開発しました。

このモデルは梗塞面積・心機能指標などの重要項目で高い一致性と再現性を持ち、臨床心筋梗塞の病態を精密に再現します。

超音波画像でも心機能変化が明確に捉えられる品質水準で、前臨床評価の信頼性を高めます。

さらに心臓微小血管内皮細胞・心筋細胞・心筋線維芽細胞などの初代細胞の分離にも成功しており、試薬・モデル・細胞を一体として利用できる研究プラットフォームを構築しています。

この三位一体の体制により、細胞レベルから個体レベルまで一貫した実験系を組めます。

多次元製品マトリックスで循環器疾患研究を全方位支援

Cloud-Cloneは10以上の生物種に対応する総合的な製品ラインを持ちます。

試薬分野では18,000種類以上の組換えタンパク質、27,000種類の特異的抗体、8,000種類以上のELISA・CLIAキット、700以上の検証済みマルチプレックス検出キットが揃っています。

動物モデル分野では心筋梗塞に加え、アテローム性動脈硬化・心筋肥大・不整脈・心不全などの循環器疾患モデルも拡充されており、幅広い循環器研究ニーズに対応できる技術基盤を備えています。

現在、Cloud-Cloneの製品は国内外数千の研究室に導入され、心筋梗塞・循環器疾患研究・代謝性疾患研究・がん研究など幅広い分野で活用されています。

長年国際大手企業が寡占してきたハイエンドバイオ試薬市場において、独自のイノベーションで技術的な突破口を切り開き、コストパフォーマンスに優れた価格で高性能な研究ツールを利用できる環境を実現しました。

高精度なバイオマーカー検出技術・安定した前臨床研究モデル・高品質な試薬原料へのニーズは、心筋梗塞の若年化が進む中でますます高まっており、安定供給・高純度・高感度・高再現性を備えた研究ツールの重要性が一層増しています。

標的検証から前臨床評価まで途切れない製品体系で、循環器疾患研究の各ステージを一つの研究室で完結させられます。

Cloud-Clone「心血管疾患研究ツール」の紹介でした。

よくある質問

Q. IS135-72 Multiplex Assay Kitで同時検出できる標的は何種類ですか？

A. cTnI・FGF23・GAL3・GDF15・HFABP・IL1RL1・TGM2の7種類の心筋梗塞関連標的を1回の実験で同時に検出できます。

実験工程の短縮とサンプル使用量の削減を同時に実現しています。

Q. Cloud-Cloneの動物モデルはどの種類の動物に対応していますか？

A. ラット・マウス・ウサギの心筋梗塞モデルを開発しています。

梗塞面積・心機能指標などの重要項目で高い一致性と再現性を持ち、臨床心筋梗塞の病態を精密に再現します。

Q. 試薬・抗体・キットの品種数はどのくらいですか？

A. 組換えタンパク質18,000種類以上、特異的抗体27,000種類、ELISA・CLIAキット8,000種類以上、検証済みマルチプレックス検出キット700以上を提供しており、10以上の生物種に対応しています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 心筋梗塞動物モデルとバイオ試薬を三位一体で揃えた研！Cloud-Clone「心血管疾患研究ツール」 appeared first on Dtimes.