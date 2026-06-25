「MR4 MKII」ブラックモデルの使用イメージ

EDIFIER Japanは、Bluetoothもサポートする5系統入力対応のハイレゾアクティブモニタースピーカー「MR4 MKII」を発売した。ロングセラーモデル「MR4」をベースに、Bluetooth/ハイレゾワイヤレス対応、バイアンプ駆動や高出力化など大幅な改良を加えている。価格はオープンで、市場想定価格は29,980円前後。カラーはブラックとホワイト。

ホワイト

発売を記念し、直販サイト、楽天、Amazonにおいて7月15日23時59分までは、22% OFFの23,384円で販売する。

新たに、Bluetooth 6.0をサポートし、ワイヤレス再生に対応。コーデックはSBCに加え、LDACもサポート。最大96kHz/24bitの、ハイレゾ相当のサウンドをワイヤレスで楽しめる。

前モデルからドライバー構成を大幅に見直し、ミッド/ベーススピーカーとツイーターを独立して駆動するバイアンプに変更。ユニットサイズも、ミッド/ベーススピーカーは3.5インチから4.5インチへと拡大。出力も最大30Wに増強。

1インチで10Wのシルクドームツイーターには、ディンプル加工を施したツイーターウェーブガイドを設けることで、リスニングエリアの拡大と定位の安定を図っている。総合出力は80W(30W×2 + 10W×2/定格出力)。

オーディオ入力はXLRバランスと1/4インチTRSバランス、RCA、AUX(3.5mm)、Bluetoothの5系統を用意。フロントパネルに3.5mmヘッドフォン出力も備える。

専用アプリ「Edifier ConneX」も用意。入力切り替えや再生操作、イコライザーを用いた音質調整などが可能。

外形寸法は、アクティブの右チャンネルが140×229×244mm(幅×奥行き×高さ)、パッシブの左チャンネルが140×208×244mm(同)。重量は6.63kg。

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