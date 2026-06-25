水深1,200mの深海で見つかった大きな白い眼の新！「オオメダマヨコエビ」

記事ポイント 鹿児島大・広島大が種子島沖水深約1,200mで新種ヨコエビを発見・命名体長約2cm・深紅の体色に頭部を覆う巨大な白眼が特徴英国誌『Systematics and Biodiversity』に2026年6月5日付で掲載 鹿児島大・広島大が種子島沖水深約1,200mで新種ヨコエビを発見・命名体長約2cm・深紅の体色に頭部を覆う巨大な白眼が特徴英国誌『Systematics and Biodiversity』に2026年6月5日付で掲載

鹿児島大学と広島大学の研究グループが、種子島沖の水深約1,200mの深海漸深層から、頭部の大部分を覆うほど大きな白い眼をもつ新種のヨコエビを発見しました。

学名はHarcledo toyoshioaeと命名され、和名には「オオメダマヨコエビ」が提唱されています。

研究成果は2026年6月5日付で英国の学術雑誌『Systematics and Biodiversity』に掲載されました。

「オオメダマヨコエビ」

学名：Harcledo toyoshioae Kodama, Watabe, Nakaguchi & Wakabayashi, 2026和名：オオメダマヨコエビ体長：約2cm採集場所：種子島沖 水深約1,200m分類：端脚目テンロウヨコエビ科Eusiridae掲載誌：Systematics and Biodiversity, 24(1), 2659885（2026年6月5日）

オオメダマヨコエビは、端脚目ヨコエビ類の一種です。

ヨコエビ類は甲殻類に属する小型の無脊椎動物で、海底から深海の水柱まで幅広い環境に生息しています。

今回の発見は、深海漸深層という特に調査が難しい環境で、広島大学生物生産学部の附属練習船「豊潮丸」が備えるプランクトンネット（ORIネット）によって実現しました。

深紅の体色に、頭部の大部分を覆う巨大な白い眼という外見は、深海漸深層に適応した進化の結果です。

水深が深くなるほど太陽光は著しく減衰するため、深海生物では眼の巨大化や退化といった光環境への進化的適応がみられます。

オオメダマヨコエビの巨大な眼は、その典型的な例といえるでしょう。

種小名「toyoshioae」は採集に貢献した豊潮丸への献名で、和名「オオメダマヨコエビ」はその巨大な眼にちなんだものです。

豊潮丸は広島大学生物生産学部の附属練習船で、中国・四国地方で唯一の大学所属練習船として海洋調査・教育実習に活用されている船です。

オオメダマヨコエビの頭部構造

固定標本を背面から見ると、左右の眼が頭部背側で接するほど大きく発達しています。

側面では、眼が頭部のほとんどを覆っており、この特徴によって近縁種から容易に識別できます。

詳細な分類学的検討の結果、本種はテンロウヨコエビ科Eusiridaeに属することが示されました。

既知のいずれの種にも一致しない特徴を備えており、未記載種と判断されています。

また、本研究では分子系統解析やDNAバーコーディングに用いられるミトコンドリアDNAのCOI領域や16S rRNA領域等の塩基配列も決定されました。

本種の発見は、深海性甲殻類における眼の適応進化を考える上で重要な知見となる可能性を秘めています。

光がほぼ届かない深海漸深層でどのように眼が機能し進化してきたかという問いに、オオメダマヨコエビが新たな手がかりをもたらすと期待されます。

発見の背景と今後の調査

日本近海におけるヨコエビ類の分類学的研究はいまだ十分とはいえず、近年も新種の発見・記載が相次いでいる状況です。

これまでのヨコエビ類の調査の多くは海底を対象としており、プランクトンネットを用いた水柱中の調査はあまり行われてきませんでした。

とりわけ、オオメダマヨコエビが発見された深海漸深層は調査が難しい環境で、練習船や調査船による協力が不可欠です。

今回は豊潮丸の協力によって調査が実現し、新種の発見につながりました。

今後も同様の環境で調査を進めることで、さらに多くの未知の種が見出される可能性があります。

本研究は鹿児島大学の小玉将史助教・渡部泰斗水産学部生、広島大学の中口和光准教授・若林香織准教授からなる研究チームが進めました。

乗船調査を中口・若林が担当し、形態観察と遺伝子解析・分類学的検討は小玉・渡部が担当しています。

本研究はJSPS科研費23K26985の助成を受けています。

また、これまで調査が少なかった深海漸深層の水柱中にも未記載種が生息することを示しており、今後の同環境調査の意義を裏付けています。

太陽光がほとんど届かない水深1,200mの暗闇で、頭部を覆い尽くすほどの巨眼を発達させたオオメダマヨコエビの姿は、深海生物の進化の多様さを体感できる発見です。

深海漸深層という未踏に近い環境への調査が続くことで、まだ名前のない生物が次々と姿を現す可能性があります。

「オオメダマヨコエビ」の紹介でした。

よくある質問

Q. オオメダマヨコエビはどこで、どのようにして採集されましたか？

A. 種子島沖の水深約1,200mの深海漸深層から、広島大学生物生産学部の附属練習船「豊潮丸」に装備されたプランクトンネット（ORIネット）によって採集されました。

Q. 学名の「toyoshioae」にはどのような意味がありますか？

A. 採集に貢献した練習船「豊潮丸」への献名です。

種の発見に不可欠だった豊潮丸の功績を学名に刻む形で命名されました。

Q. この発見はどのような学術的意義をもちますか？

A. 深海性甲殻類における眼の適応進化を考える上で重要な知見となる可能性があります。

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